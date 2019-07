Datenschützer alarmiert: Was macht FaceApp mit den User-Bildern?

Darin schreibt der Demokrat, dass die App – die von der russischen Firma Wireless Lab betrieben wird – aufgrund ihres Umgangs mit persönlichen Daten ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellen könnte. Er kritisiert, dass Nutzer dem Unternehmen umfangreichen Zugriff auf ihre persönlichen Fotos und Daten gewähren.

Auch die Tatsache, dass die Betreiberfirma in St. Petersburg sitzt, findet Schumer schwierig. Das werfe die Frage auf, schreibt er, ob Daten von US-Bürgern an Dritte oder ausländische Regierungen weitergegeben würden. Nachdem es im vergangenen US-Präsidentschaftswahlkampf Vorwürfe gab, dass Russland Versuche unternommen habe, den Wahlkampf zu beeinflussen, sind die Demokraten besorgt. So hat jetzt auch das Democratic National Committee (DNC) alle Kandidaten für den Präsidentschaftswahlkampf 2020 gebeten, auf die App zu verzichten.

FaceApp-Betreiber versucht, Bedenken auszuräumen

Auch der Forbes-Reporter Thomas Brewster rät davon ab, die App zu nutzen, obwohl der Chef von Wireless Lab, Yaroslav Goncharov, ihm einige Fragen dazu beantwortet hat. Goncharov versicherte dem Reporter unter anderem, dass die Daten nicht in Russland gespeichert werden, sondern auf Servern von Amazon oder Google; die meisten davon seien in den USA, einige auch in Singapur und Irland.