Datensätze im Netz: Welche Gefahr geht vom Facebook-Leak aus?

Es ist ein Datenleck gigantischen Ausmaßes: Über 500 Millionen Accounts sind vom großen Facebook-Leak betroffen, der am Wochenende bekannt wurde. Darunter sind wohl auch sechs Millionen Accounts aus Deutschland.

Was ist der große Facebook-Leak?

Insgesamt wurden Informationen über Nutzerinnen und Nutzer aus 106 Ländern im Netz veröffentlicht - darunter Namen, Wohnort und Geschlecht. Am Bedenklichsten ist aber: Auch viele private E-Mail-Adressen und Telefonnummern sind unter den geleakten Daten.

Die Schwachstelle, durch die Hacker die Daten erbeuteten, wurde laut Facebook bereits 2019 geschlossen. Es handelt sich demnach um ältere Daten, die bereits seit einiger Zeit im Netz im Umlauf sind. Nun sind die Informationen für alle zugänglich ins Netz gestellt worden - weshalb es für Sicherheitsexperten möglich ist, sie genauer zu untersuchen.

Mark Zuckerberg und Philipp Amthor betroffen

Unter den Betroffenen stecken einige bekannte Namen: Wie Golem berichtet, sind auch die persönlichen Daten von einigen Politikerinnen und Politikern im Leak enthalten: Darunter von Kevin Kühnert (SPD), Thomas Kemmerich (FDP) und Philipp Amthor (CDU).

International sorgte vor allem ein Name für Aufmerksamkeit: Auch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg ist von dem Leak betroffen. Der Chef des Sozialen Netzwerks, der immer wieder wegen Verfehlungen in Sachen Datenschutz in der Kritik steht, musste sich daraufhin neue Kritik gefallen lassen: Wie der Sicherheitsexperte Dave Walker herausfand, hat Mark Zuckerberg wohl einen Account auf Signal. Signal ist eine Alternative zur Facebook-Tochter WhatsApp, die größeren Wert auf Datenschutz legt.