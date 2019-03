Datenleck bei E-Scooter-Verleih: Hunderttausende User betroffen

Zahlreiche Anbieter stehen bereits in den Startlöchern. Schon in wenigen Monaten sollen elektrisch betriebene Tretroller, genannt E-Scooter, auch in Deutschland zu sehen sein. In anderen Ländern gibt es sie schon: Einmal per App anmelden, jederzeit mit dem Leihroller fahren.

Hundertausende Nutzerdaten im Netz

Recherchen der Datenjournalisten des Bayerischen Rundfunks zeigen nun: Einer der Anbieter hat die Daten seiner Kunden nur unzureichend geschützt. Dabei handelt es sich um das schwedische Start-up Voi, das in vier europäischen Ländern aktiv ist und derzeit nach Mitarbeitern in Deutschland sucht, unter anderem in München, Berlin und Hamburg.

Die Journalisten konnten Daten von 460.000 Nutzern einsehen: Namen, Mail-Adressen und auch Handynummern waren frei im Netz. Nur ein paar Klicks waren nötig, Sicherheitsvorkehrungen waren nicht vorhanden. Kreditkartendaten waren von dem Datenleck nicht betroffen. Wenige Stunden nach dem die Journalisten das Start-up Voi auf das Datenleck aufmerksam gemacht hatten, wurde die Sicherheitslücke geschlossen.