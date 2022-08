Dateneinsicht: Facebook als Helferlein der US-Polizei?

"Es gibt nur wenig, was sie nicht bekommen, wenn sie dafür zu Google oder zu einem Social Media Unternehmen gehen", erzählt Rachel Cohen, Reporterin bei Vox News im Interview bei NPR. Bei einem Verdacht auf ein Verbrechen könnten die Strafverfolgungsbehörden in den USA also fast alles bekommen.

Ermittler können von Apple, Google Meta oder Twitter viele Daten verlangen, Chatprotokolle zum Beispiel oder Bewegungsdaten. Facebook hat dafür sogar eine eigene Abteilung namens LERT, die von einem ehemaligen Polizisten geführt wird. US-Strafverfolgungsbehörden können dort einen Antrag auf Einsicht der Daten stellen, wenn dazu ein Durchsuchungsbefehl eingereicht wird. "Das ist die Folge eines Gesetzes, das 1986 erlassen wurde, also lange bevor viele Menschen eigene Computer hatten, geschweige denn Daten in der Cloud", erklärt Chris Handman.

Experte: Akute Missbrauchsgefahr

Hadmann ist ehemaliger Anwalt der Social Media Plattform Snapchat und mittlerweile Chef der Datenschutz Plattform TerraTrue. Die User müssten nicht einmal informiert werden, wenn die Unternehmen Daten an die Ermittlungsbehörden herausgeben. "Normalerweise kriege ich bei einer Hausdurchsuchung ja mit, wenn die Polizei anklopft. In der digitalen Welt weiß ich nichts davon und die Durchsuchungen müssen nicht einmal zeitlich begrenzt sein. Man kann sich vorstellen, dass das zu viel Missbrauch führen kann", sagt Hadman. Unternehmen wie Apple, Facebook oder Google können sich zwar theoretisch weigern, private Daten von Usern herausrücken, sie riskieren dann aber Strafzahlungen.

Europa proaktiver in Sachen Datenschutz

Datenschützer in den USA warnen schon seit vielen Jahren, dass die Tech-Unternehmen zu viele Daten ihrer Nutzer sammeln und es zu wenig Reglementierungen gibt, was mit diesen Daten passiert. "Derzeit gibt es wenig Regeln für diese Unternehmen, dass sie beispielsweise deine Daten löschen müssen", so Rachel Cohen. In Europa sei man hingegen viel proaktiver in Sachen Datenschutz als in den USA.

Warnungen vor Perioden-Tracker-Apps

Vor allem im Zusammenhang mit neuen, strengen Abtreibungsgesetzen in vielen US-Bundesstaaten sehen Aktivisten für Frauengesundheit und Frauenrechte große Probleme. Schon Monate bevor die Grundsatzentscheidung zum Abtreibungsrecht Roe vs. Wade gekippt wurde, gab es Warnungen an Frauen, ihre Perioden-Tracker Apps zu löschen.

Auch dort könnten Daten verraten, ob eine Schwangerschaft vorzeitig abgebrochen wurde. Aber nicht nur Perioden-Tracker, Messenger-Dienste oder Suchmaschinen sammeln Daten, auch Kreditkartenunternehmen können Auskunft über beispielsweise den Kauf von Abtreibungspillen sammeln.

Sicherheit, was mit den eigenen Daten passiert gebe es nach Ansicht der Datenschützer nur, wenn beispielsweise Chats genutzt würden, die eine Ende-zu-Ende Verschlüsselung bieten. Zudem solle man keine Kreditkarten nutzen, das Telefon zu Hause lassen, wenn man eine Beratungs-oder Abtreibungsklinik besuchen wolle und nur auf sichere Art - beispielsweise bar - bezahlen.