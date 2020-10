Das steckt hinter dem Streit um Apples neue iPhones

Am Montag hat Apple seine neuen Produkte vorgestellt, darunter auch das iPhone 12. Neu ist neben einigen technischen Features wie der 5G-Kompatibilität auch die Tatsache, dass die verschiedenen iPhone12-Modelle ohne Netzteil und Kopfhörer ausgeliefert werden. Dadurch werde der Kohlenstoffausstoß weiter reduziert und der Abbau und die Verwendung wertvoller Materialien vermieden, sagt Apple.

Und bei der Beschreibung des Lieferumfangs des iPhones 12 Pro heißt es:

"Als Teil unserer Bemühungen, unsere Umweltziele zu erreichen, kommen das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max ohne Netzteil und EarPods. Verwende bitte ein vorhandenes Apple Netzteil und vorhandene Kopfhörer oder kaufe dieses Zubehör separat." Apple-Beschreibung des iPhone 12

Im Netz stieß diese Entscheidung auf vernehmbare Kritik. "Greenwashing at its best", schrieb ein Nutzer auf Twitter.

1.400 Euro-Smartphone ohne Ladegerät: "Muss man sich erst mal trauen"

Die Entscheidung, dieses Zubehör nicht mehr mitzuliefern, stieß auch angesichts des iPhone-Preises von mehr als 1400 Euro für ein iPhone 12 auf Unverständnis.

"1461,20 Euro für ein Telefon aufrufen, und dann nicht mal ein Ladegerät beilegen. Muss man sich auch erst mal trauen", twitterte ein Nutzer.