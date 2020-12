Das sind die wichtigsten Computerspiele des Jahres 2020

Der beste Geheimtipp: Suzerain

"Suzerain" ist ein Politiksimulator. Allerdings waren die meisten Politiksimulatoren bislang in etwa so spannend wie eine Nachwahl von SPD-Bundeswahlkreisersatzdeligierten. "Suzerain" aber ist anders. Denn "Suzerain" ist eine Mischung aus Strategiespiel und interaktivem Roman. Man streitet mit der knorrigen Innenministerin um das Polizeibudget oder fädelt mit dem schmierlappigen Medien-Mogul schmutzige Hinterzimmer-Deals ein. Kein zerplatzender Zombiekopf, kein geschossenes Tor, kein gelungener Sprung, nichts von dem, was in vielen Computerspielen Erfolg ausmacht, ist nur ansatzweise so befriedigend wie in "Suzerain" nach einem harten und zähen Verhandlungsmarathon eine knappe zwei Drittel-Mehrheit im Parlament für eine Verfassungsreform zusammenzubekommen. "Suzerain" ist, um es in der Sprache der Politik zu sagen, ein Erdrutschsieg.

Das beste Spiel für den zweiten Lockdown: Crusader Kings 3

"Crusader Kings 3" ist von Paradox Interactive: Der Firma, die sich wie keine andere auf Corona-Spiele spezialisiert hat. Sprich: Strategie-Spiele, die sehr komplex sind und mit denen man prima sehr viel Zeit totschlagen kann. In dem Mittelalterspiel "Crusader Kings 3" beispielsweise übernimmt man die Geschicke eines Adelsfamilie. Das Schöne: Das Spiel ist aufgeräumt und erklärt seine Mechaniken so, dass man nicht erst zwei Semester für das Tutorial einplanen muss, um loszulegen. Und so schmiedet man Heiratspläne, kämpft mit Aufständen und Intrigen - und fühlt sich, als wäre man Teil einer nie endenden Folge von "Game of Thrones".

Corona hingegen wird enden und durchhalten wird auch im nächsten Jahr dank eines kontinuierlichen Spiele-Nachschubs hoffentlich ein wenig leichter fallen. Unter anderem steht im ersten Quartal mit „Humankind“ ein Strategiespiel ins Haus, in dem man eine Zivilisation von der Steinzeit in die Moderne führt. Genug zu tun gibt es also.