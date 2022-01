Kaum noch Kontaktverfolgung: Hat die Luca-App eine Zukunft?

Im letzten Frühjahr versprach die Luca-App, eine neue Waffe im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu sein. Digitale Kontaktnachverfolgung statt Zettelwirtschaft, so das Motto. Seitdem haben 13 von 16 Bundesländer eine Lizenz für die App erworben - darunter auch Bayern. Deshalb hängen seit Sommer in vielen Restaurants und Geschäften die QR-Codes, mit denen sich Besucher "einchecken" können. Bei Bedarf sollen die Gesundheitsämter die Daten einsehen und so mögliche Ansteckungen früh nachvollziehen können.

Wie wird die Luca-App heute genutzt?

Doch die Praxis im Januar 2022 sieht anders aus: Die hohen Infektionszahlen haben eine Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter quasi unmöglich gemacht, und das macht auch die Luca-App weniger wichtig. Recherchen von "netzpolitik.org" zufolge hat das Bundesland Bayern über die letzten zwei Wochen kein einziges Mal Daten aus der Luca-App abgefragt.

Trotzdem werben die Betreiber der Luca-App aktuell dafür, ihre Lizenzverträge mit den Bundesländern zu verlängern - auch in Bayern. Bald muss sich Bayern entscheiden, auch über das Jahr 2022 hinaus mit der Luca-App arbeiten zu wollen. Kurz nach Weihnachten hat der digitalpolitische Sprecher der Grünenfraktion, Benjamin Adjei, bereits das Ende der Lizenz gefordert.

Mainzer Polizei nutzte Daten der Luca-App

Negative Aufmerksamkeit erregte vor einigen Tagen zudem ein Vorfall, der durch Recherchen des SWR aufgedeckt wurde. Demnach hatte die Mainzer Polizei in Zusammenarbeit mit einem Gesundheitsamt einen Infektionsfall "simuliert", um die Luca-Daten einer Mainzer Gaststätte abzufragen.

Die Betreiber der Luca-App waren in den Vorfall nicht involviert, da diese Daten nur zwischen Gastronom und Behörden ausgetauscht werden können. Auf ihrer Website verurteilten die Betreiber das Verhalten der Mainzer Polizei. Informationen, die für den Infektionsschutz erhoben wurden, dürfen nämlich nicht für die Strafverfolgung genutzt werden.

Hat die Luca-App eine Zukunft?

Es ist gut möglich, dass noch in diesem Jahr die digitale Kontaktverfolgung, ob mit Luca oder anderen Mitteln, in Bayern beendet wird. Dennoch muss das nicht heißen, dass die Luca-App auf einmal verschwindet. In den Nutzungsbedingungen der App ist zwar eine Nutzung zur Kontaktverfolgung festgeschrieben. Diese Bedingungen könnten aber auch wieder geändert werden.

Möglich wäre etwa ein Wechsel im Geschäftsmodell - weg von der Pandemie-App hin zu Funktionen im Gastronomie- und Event-Bereich. Erste Schritte hat die App bereits gemacht: Seit Kurzem können Restaurants zum Beispiel auch Speisekarten in der App hinterlegen.