Das Fediverse: Alternative zu Twitter, Facebook & Co.?

"Ich glaube, wie bei vielen in den letzten Wochen war jetzt die Übernahme von Elon Musk irgendwie einen auslösenden Faktor zu sagen: Oh, hier könnte es bald bergab gehen auf Twitter, wer weiß, lieber schon mal nach Alternativen umschauen", erzählt Benjamin Strobel, der auf Twitter @Gamespsychologe heißt und dort beachtliche 1.605 Follower zusammengesammelt hat. Ende April beschließt er, sich eine zweite Social-Media-Existenz aufzubauen, und zwar auf Mastodon, wo ihm seither immerhin 46 Nutzer folgen.

Das Fediverse: Offen, frei, dezentral, datenschutzfreundlich

Mastodon ist wie Twitter ein Microblogging-Dienst, sprich: Man kann Links, Videos oder einfach auch nur Meinungen und kurze Gedankenfetzen mit anderen teilen. Doch anders als Twitter ist Mastodon werbefrei, dezentral, datenschutzfreundlich und Open Source.

Das macht Mastodon zu einem wichtigen Pfeiler des sogenannten "Fediverse". "Das heißt, das sind keine proprietären Protokolle, die irgendwelchen Firmen gehören, die niemand verwenden darf, sondern es sind Protokolle, die ganz frei und offen sind", erklärt Robert Altschaffel, der sich an der Uni Magdeburg mit Datenschutz, digitaler Souveränität und Nachhaltigkeit beschäftigt.

Zu jeder Plattform ein Fediverse-Gegenstück

Viele der Programme im Fediverse können untereinander kommunizieren. Eine Plattform für längere Texte kann beispielsweise auch so angepasst werden, dass man die jeweiligen Beiträge auch in ein Chat-Programmen teilen kann.

Die verschiedenen Dienste im Fediverse können also miteinander Nachrichten austauschen, es handelt sich um ein föderiertes System, daher auch der Name "Fediverse". Dazu gehören nicht nur Twitter-Alternativen wie Pleorama oder eben Mastodon, vielmehr gibt es im Fediverse zu jeder kommerziellen Plattform mindestens ein Gegenstück. PeerTube beispielsweise ist das zu YouTube, Pixelfed das zu Instgram, Friendica oder Hubuzilla die zu Facebook.

Mastodon: Beim Twitter-Clon hakt es anfangs

Doch genau diese föderierte Struktur macht den Einstieg schwer. "Wenn ich dort die mir bekannten Nicknames eingegeben habe, habe ich die nicht unbedingt gefunden. Wenn die auf anderen Servern waren, war es total wichtig, dass ich dann auch wusste, auf welchem Server der Account liegt und das in die Suche mit eingegeben habe", erzählt Ben Strobel. Außerdem kann er die Followerlisten von Personen nicht einsehen, die nicht auf dem gleichen Server sind, und hat so Schwierigkeiten, schnell ein Netzwerk aufzubauen.

Manchmal fehlt der Content

Kurz gesagt: Im Fediverse geht theoretisch alles, was auf den kommerziellen Plattformen auch geht. Allerding muss man ein wenig Geduld mitbringen. Letztlich unterscheidet sich aber ein Toot, wie ein Tweet auf Mastodon heißt, nicht großartig von dem, was man bei der kommerziellen Zwitscher-Konkurrenz zu sehen bekommt.

Bleibt ein zweites Problem: Was bringt beispielsweise eine Instagram-Alternative, wenn es dort kaum Bilder zu sehen gibt? Und was eine YouTube-Alternative mit nur einem Bruchteil an Bewegtbild-Material im Vergleich zum Google-Original? Auf PeerTube etwa findet man ein paar interessante Videos rund um das Thema 3D-Druck, ein Musikvideo von Radiohead oder einen Clip, der ein Tor von Lionel Messi zeigt, wird man hier aber vergeblich suchen. Allerdings wird im Fediverse fleißig an Clients geschraubt, die auch Otto-Normal-Nutzer den Einstieg und die Bedienung erleichtern.

Der Bayerische Datenschutzbeauftragte trötet

Und so tut sich etwas in der Nische. Mittlerweile experimentiert die EU mit Mastodon und PeerTube, und auf Mastodon tummeln sich zudem viele Datenschutzbeauftragte, Universitäten und Behörden. Gerade erst hat sich auch Bayerischer Landesbeauftragter einen Mastodon-Account eingerichtet.

Und die ARD? Auch die beobachtet, was auf Mastodon passiert. "Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass wir mit unseren Ressourcen haushalten müssen. Und da schauen wir also: Wie groß sind Netzwerke? Und Mastodon ist im Vergleich zu Twitter eben noch sehr, sehr klein", sagt Patrick Weinhold, Redaktionsleiter Social Media bei ARD-aktuell.

Wird Mastodon zum Selbstläufer?

Es ist ein bisschen wie bei der Henne und dem Ei. Damit Dienste wie Mastodon eine Chance haben, braucht es Content. Aber Content bietet man am besten dort an, wie schon Leute sind. Robert Altschaffel von der Uni Magdeburg glaubt trotzdem fest daran, dass zumindest Mastodon bald die kritische Masse erreichen könnte, um zum Selbstläufer zu werden.

