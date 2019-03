Fragen und Antworten zum neuen Urheberrecht

Kam die Entscheidung überraschend?

Eher nicht. Bei der ersten Abstimmung des Reformwerks im September 2017 hatten 70 Abgeordnete bei der Abstimmung zu Artikel 13 den Unterschied gemacht. Diesmal hatte eine Mehrheit von nur fünf Abgeordneten dafür gestimmt, Änderungsanträge nicht zuzulassen, was vermutlich eine Streichung von Artikel 13 zur Folge gehabt hätte.

Dennoch: Eine echte Überraschung ist das Votum nicht. Die Debatte um die EU-Urheberrechtsreform wurde vor allem in Deutschland geführt, die Proteste in anderen Ländern fielen sehr viel kleiner aus. Um das Vorhaben zu Fall zu bringen, wäre eine europaweite Bewegung notwendig gewesen, die gab es aber nur in Ansätzen.

Warum wurde so erbittert gestritten?

Bei der EU-Urheberrechtsreform (eine Übersicht über das Vorhaben und die Argumente beider Seiten finden Sie hier und hier) stritten sich Netzpolitiker und Kulturpolitiker, die Fronten verliefen quer durch die Parteien. Hinzu kam ein Generationskonflikt: Viele Gegner der Reform waren jungen Menschen, die Lebenswelt der Generation YouTube prallte auf die Lebenswelt der Generation Brockhaus.

Entsprechend heftig war auch die Debatte, bis hin zu persönlichen Angriffen auf Politiker. Umgekehrt sorgte manch eine unglückliche Aussage zum Netz für Empörung, ebenso die Unterstellung, die Gegner seien allesamt von Youtube & Co. gesteuerte Bots.

Was passiert jetzt?

Zunächst muss der europäische Rat abstimmen, doch das gilt als Formsache. Danach haben die EU-Mitgliedsländer zwei Jahre Zeit, die Richtlinie in nationales Recht zu überführen. Änderungen in gewissem Ausmaße sind bei dieser Implementierung zulässig, ob diese aber auch einen völligen Verzicht auf Upload-Filter umfassen können, wie von der CDU gefordert, ist umstritten. Denkbar ist zudem, dass bei der Implementierung der Richtlinie kleinere Plattform-Betreiber weniger streng behandelt werden.

Eines ist sicher: Der Streit wird weiter gehen. Bereits für Dienstagabend sind Spontandemos der Kritiker von Artikel 13 in Nürnberg, Köln, Frankfurt, Leipzig und Hamburg geplant.