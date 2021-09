Das Comeback des QR-Codes

Es ist eine raffinierte Idee: Im April kündigt die Johanniter Unfallhilfe an, auf Rettungswägen, Rettungsgerät oder an Sichtschutzblenden bei Unfallstellen QR-Codes anbringen zu wollen. Wer nun als Gaffer Fotos von der Unfallstelle macht, der fotografiert den Code mit und öffnet so einen Link, der zur Seite der Johanniter führt. Die klare Botschaft, die den Gaffer dann in großen, weißen Buchstaben auf rotem Grund anspringt: "Stopp! Gaffen tötet!"

Eine Erfindung aus Japan

Die Anti-Gaffer-Maßnahme der Johanniter ist nur eines von vielen Indizien, dass wir es gerade mit einem der bemerkenswertesten Comebacks der jüngeren Technikgeschichte zu tun haben: mit der Rückkehr des QR Codes. Entwickelt wurde der quadratische Code, der vor allem aus scheinbar wirr angeordneten Pixeln besteht, nämlich bereits 1994 bei einem japanischen Autozulieferer. Damals reicht die Speicherkapazität der eindimensionalen Barcodes nicht mehr aus, um ausreichend Informationen darauf zu speichern, insbesondere in der Produktion. Und so machen sich der japanische Ingenieur Masahiro Hara und sein Team an die Arbeit, um eine neue Generation von Barcodes zu entwickeln.

Da der neuartige QR-Code wesentlich mehr Informationen speichern kann als ein herkömmlicher, setzt sich in der Produktion das pixelige Quadrat schnell durch, etwa um Fertigungsteile zügig zu erkennen und zuzuordnen.

Aber der Code kann noch mehr: Er kann Links enthalten – und so wird er zu einer Art Portal zwischen der analogen und der digitalen Welt. Trotzdem spielen im Westen QR-Codes in der Öffentlichkeit lange Zeit eine eher untergeordnete Rolle, anders als etwa in Asien. Doch das ändert sich mit der Corona-Pandemie.

Comeback dank Corona

Nicht nur werden QR-Codes verwendet, um zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung in Lokale einzuchecken. QR-Codes führen den Gast bisweilen auch zur digitalen Speiskarte, die hygienebedingt vielerorts die analoge Speisekarte ersetzt hat.

Und auch die Impfausweise enthalten QR-Codes. Hier kann der Code einen weiteren Vorteil ausspielen: Er ist sehr widerstandsfähig, denn er beinhaltet Fehlerkorrektureigenschaften, durch die er auch noch zu lesen ist, wenn er verschmutzt oder teilweise zerstört ist.

Durch Corona ist das Scannen von QR-Codes so selbstverständlich geworden, wie ein Selfie zu machen. Und so wird der quadratische Pixel-Kasten uns auch noch dann begleiten, wenn die Pandemie endlich vorüber ist.