Das bedeutet die Entscheidung für die dezentrale Corona-App

2. Google und Apple sind Koch, der Staat ist Kellner

Wichtig: Google und Apple bieten keine eigene Corona-App an, aber sie stellen App-Entwicklern eine Schnittstelle zur Verfügung. Die Bundesrepublik, aber auch Frankreich hatten offenbar Druck auf die beiden Unternehmen ausgeübt, über ihre Schnittstelle auch eine zentrale Lösung zu ermöglichen. Dass sich nun die Staaten den beiden Unternehmen anpassen müssen, zeigt das Kräfteungleichgewicht: Macht hat oftmals derjenige, der Macht hat über die Infrastruktur - und das sind in diesem Fall eben Apple und Google.

Dass die beiden Tech-Unternehmen nun einen dezentralen Ansatz durchsetzen, wie ihn sich viele Datenschützer wünschen, ist vielleicht ein wenig kurios, aber durchaus nachvollziehbar. Denn eine dezentrale Lösung ist auch für die beteiligten Unternehmen bequemer und sicherer.

3. Der Streit war notwendig

In einer Umfrage, die der Bayerische Rundfunk Mitte April in Auftrag gegeben hatte, erklärten 56 Prozent der Deutschen, dass sie sich eine Corona-App installieren würden. Gut möglich, dass diese Zahl durch den Streit abgenommen hat. Auf der anderen Seite ist die Gretchenfrage nach einem dezentralen oder einem zentralen Konzept nun geklärt. Und das freut auch manchen Entwickler. Die Technische Universität München (TU) arbeitet beispielsweise an einem eigenen, datenschutzfreundlichen Tracing-Konzept mit dem Namen ContacTUM.

Daran wirkt unter anderem der Physiker Kilian Holzapfel mit, der die Entscheidung der Bundesregierung ausdrücklich begrüßt. Das TU-Konzept soll mit der Schnittstelle von Google und Apple voll kompatibel werden und so freue man sich, dass man endlich loslegen könne. "60 Prozent der Bevölkerung davon zu überzeugen, eine App zu installieren, das wird eine gewaltige Aufgabe", so Holzapfel. Aber eine, die man gerne angehe.

Der Bundesverband Deutsche Startups fordert jedenfalls, dass deutsche Software-Entwickler jetzt zum Zuge kommen müssen:

"Ein Team aus deutschen Startups hat bereits seit vielen Wochen eine App in den Startlöchern. Es geht jetzt nur noch darum, dass die Bundesregierung den Startups in Deutschland ihr Vertrauen ausspricht, damit diese Startups helfen können." Christian Miele, Präsident des Bundesverbands Deutsche Startups, im BR-Interview