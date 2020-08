Darum geht es beim Streit zwischen Fortnite und Apple

Denn Apple und Google verlangen 30 Prozent des Umsatzes, den Apps auf ihren Plattformen generieren. Diese Abgabe ist schon seit längerem höchst umstritten, den beiden Unternehmen wird vorgeworfen, ihr weitgehendes Duopol bei Handybetriebssystemen auszunutzen. Der Musikstreaming-Dienst Spotify hat deswegen Beschwerde bei der EU-Kommission eingelegt und nun bläst das Computerspiel Fortnite zur Revolte. Fortnite selbst ist an sich kostenlos, aber generiert Einnahmen über virtuelle Gegenstände, die sich die Spielerinnen und Spieler für echtes Geld kaufen können. Auch auf diese Einnahmen erheben Apple und Google eine Gebühr von 30 Prozent des Umsatzes. Außerdem untersagen die beiden Unternehmen, dass solche Geschäfte außerhalb der eigenen App-Stores stattfinden dürfen.

Auch Facebook schlägt sich auf die Seite von Epic Games

Gegen dieses Verbot haben die Fortnite-Macher verstoßen und ihre App so aktualisiert, dass User die obligatorische 30-Prozent-Abgabe umgehen und die Einnahmen so komplett an Epic Games weiterzleiten, der Firma hinter Fortnite. Daraufhin haben Apple und Google Fortnite aus ihren App-Stores entfernt und Epic Games wiederum hat dagegen geklagt und dazu eine PR-Kampagne gestartet. Mittlerweile haben sich andere Firmen dem Protest von Epic Games angeschlossen, darunter auch Facebook.

Geopolitische Dimension

Epic Games selbst gehört zu 40 Prozent dem chinesischen Tech-Riesen Tencent. Tencent ist eines der zehn wertvollsten Tech-Unternehmen der Welt und betreibt die in China überaus populäre App WeChat. Somit bekommt der Konflikt zwischen Epic Games auf der einen und Apple beziehungsweise Google auf der anderen Seite, auch eine geopolitische Dimension. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass Trump gegen chinesische Apps und Unternehmen vorgehen möchte.

Goliath gegen Goliath

Tencent selbst ist auch im Plattformgeschäft tätig und betreibt den "Epic Game Store", eine Verkaufsplattform für PC-Spiele. Mit Hilfe aggressiver Kampfpreise und Gratisangebote drängt das Unternehmen in diesen Markt und lockt auch Entwickler damit, dass es selbst nur eine Gebühr von 12 Prozent vom Umsatzkuchen abzweigt. Tencent geht es möglicherweise also nicht nur darum, mit Fortnite mehr Geld zu verdienen, sondern auch darum, das Plattformgeschäft generell neu zu sortieren. Denn ein Erfolg gegen Apple und Google würde möglicherweise auch andere Plattformen treffen. Allen voran auch Steam, den größten Konkurrenten des Epic Game Stores. Klar ist: In diesem Konflikt stehen sich weniger David und Goliath gegenüber, sondern vielmehr Goliath und Goliath.