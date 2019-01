Dark Social: Soziale Medien außer Kontrolle

Facebook hat ordentlich einstecken müssen - Verschwörungstheorien und Fake News verteilen sich auf der Plattform wahnsinnig leicht. Schuld daran ist der Algorithmus, der vor allem aufhetzende Inhalte weiterempfiehlt.

Mit Fake-News Wahlen gewinnen

Wozu viel geteilte Fake News führen können, zeigen immer dramatischere Meldungen aus aller Welt: In Indien haben Gerüchte zu mehreren Lynchmorden geführt - User hatten falsche Meldungen verbreitet, demzufolge Kindesentführer unterwegs seien. Und der neue rechtspopulistische Präsident Brasiliens, Jair Bolsonaro, gewann seine Wahl wohl unter anderem wegen konzentrierter Fake News-Attacken auf seinen politischen Gegner.

WhatsApp: Die wichtigste "Dark Social"-App

Nur: Hier wurden Gerüchte und Verschwörungstheorien nicht über Facebook selbst geteilt. Stattdessen war die Facebook-Tochter WhatsApp, eine reine Messenger-App, für die Kampagnen verantwortlich. Die funktionierten wie ein Kettenbrief: Einzelne User senden eine Nachricht an hunderte Kontakte auf einmal, die sie wiederum an ihre eigenen Kontakte weiterleiten, und so weiter. Weitergeleitet wird meist so schnell wie möglich, bevor man dazu kommt, die Faktenlage zu prüfen. Und wenn man doch lernt, dass es eigentlich anders ist: Zu spät, die Nachricht ist abgeschickt und hat ihren Weg schon genommen.

Bei einem Messenger-Dienst wie WhatsApp handelt es sich um ein geschlossenes System - Chats sind von Sender bis Empfänger verschlüsselt. Das macht es schwierig, von außen auf entstehende Probleme aufmerksam zu werden - selbst Experten tun sich schwer, das Phänomen zu durchleuchten. Daher auch der Begriff "Dark Social".

In WhatsApp verbreiten sich Nachrichten schnell - auch falsche

Das heißt: Jeder, der privat WhatsApp nutzt, ist Teil von Dark Social - und hat womöglich selber schon Erfahrungen damit gemacht, wie schnell sich falsche Nachrichten hier verbreiten können. Das muss auch nicht in einem Mord oder der Wahl eines Populisten enden: Auch Kettenbriefe wie "Momo", die den Empfänger zum Gruseln bringen sollen, finden so rasant ihren Weg durchs Netz.

Oft entdecken die Betreiber der App erst spät, dass etwas im Gange ist. Und dann können sie es nicht stoppen. Facebook wird zwar oft dafür kritisiert, nicht genug gegen Fake News vorzugehen - dennoch greift die Plattform immer mal wieder durch: Zum Beispiel gegen den Verschwörungstheoretiker Alex Jones. In der Welt von Dark Social ist ein solches Eingreifen nicht möglich - falsche Nachrichten bekommen den gleichen Raum wie echte - und fordern oft auch noch direkt dazu auf, geteilt zu werden.

Schaffen wir es, Dark Social besser zu benutzen?

Dark Social, genau wie Social Media allgemein, muss trotzdem nicht ein neues Zeitalter von omnipräsenten Fake News einläuten. Tatsächlich erinnern die Auswirkungen, die wir heute beobachten, an die des Buchdrucks in seiner Anfangszeit: Auch der war anfangs eine neue Technologie mit gefährlichen Folgen - Flugblätter und Pamphlete waren zum Beispiel ein wichtiges Mittel in den Bauernkriegen im 16. Jahrhundert. Trotzdem war das nicht das Ende der Menschheit.

WhatsApp: Weiterleitung an maximal fünf Kontakte

Facebook hat nun den ersten Versuch angekündigt, die Gefahren von virenartig verbreiteten Fake News einzudämmen: In Zukunft sollen Nutzer Nachrichten nur noch an maximal fünf Kontakte weiterleiten können - nicht mehr. Ob das etwas bringt, ist noch nicht sicher. Klar ist nur: WhatsApp würde gerne wieder so unschuldig sein wie früher: Ein übersichtliches Netzwerk für vor allem enge Freunde und Familie.