"Dark Mode" für Messenger und andere Apps: Eine gute Idee

Wir verbringen mehr Zeit vorm Bildschirm als je zuvor: Aber helle Laptops und Smartphone-Displays schaden uns auf Dauer. Ein aktueller Trend in der Technik-Welt möchte dem vorbeugen: Der sogenannte "Dark Mode" in Apps und Betriebssystemen.

Warum Dark Mode?

Wenn ein Smartphone- oder Computer-Display Text weiß auf schwarz statt schwarz auf weiß anzeigt, ist das Bild weniger grell. Das schont die Augen und hilft dabei, abends zur Ruhe zu kommen. Außerdem verbraucht ein Gerät deutlich weniger Strom, wenn sein Bildschirm weniger arbeiten muss. Dark Mode schont also auch den Akku.

Welche Smartphone-Apps unterstützen Dark Mode?

Immer mehr Apps erlauben Nutzern mittlerweile, statt hellem Design auch ein dunkles zu verwenden. Allerdings muss man dafür oft tief in die Einstellungen, um die Funktion freizuschalten. Beim Facebook Messenger muss man im Moment noch ein Halbmond-Emoji an einen Kontakt schicken, um den Dark Mode zu bekommen. Vermutlich handelt es sich nur um einen Testlauf und die Option wird bald standardmäßig verfügbar sein.

Auch YouTube, Twitter, Firefox, Telegram, Wikipedia und viele weitere Apps unterstützen die dunkle Ansicht. Und manche wie z.B. Spotify existieren sogar von vornherein im Dark Mode. Apple und Google arbeiten derweil daran, für ihre mobilen Betriebssysteme iOS und Android sogar komplette Dark Mode-Pakete anzubieten. Noch muss man sich aber über Umwege behelfen.

Dark Mode auch am PC

Auch am PC kann man viele Seiten auf dunkel umschalten: Twitter und Reddit unterstützen "Dark Mode" schon von ganz allein. Für andere Seiten kann man sich auch Extensions herunterladen. Alle gängigen Browser unterstützen Zusatzprogramme wie "Dark Theme for Chrome" und "Firefox Dark Mode", die den weißen Hintergrund von fast allen Seiten in einen dunklen umrechnen.

Warum auch Blaufilter wichtig sind

Ebenfalls relevant: Sogenannte "Blaufilter". Diese kleinen Programme filtern aus dem Display lediglich besonders stechende blaue Töne heraus - also der Teil des Farbspektrums, der den Augen nachts schadet und das Einstellen eines Müdigkeitsgefühls verhindert. Fast alle Smartphones haben einen Blaufilter bereits eingebaut - meist unter einem Namen wie "Nachtmodus". Auf dem PC kann man in den Windows-Einstellungen den Nachtmodus aktivieren. Bei Apple-Geräten heißt die Funktion "Night Shift".