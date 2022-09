"Dark Brandon": Ein finsterer Joe Biden wird zum Netzphänomen

Was bedeutet "Let's Go Brandon"?

Wie viele Memes hat auch "Dark Brandon" eine längere Geschichte. Und diese beginnt im Herbst 2021 auf einem NASCAR Autorennen in Alabama, einem tief-republikanischen Staat, in dem Bidens Regierung sehr unbeliebt ist. Ein TV-Reporter, der nach dem NASCAR-Rennen den Rennfahrer Brandon Brown interviewte, meinte zu hören, wie das Publikum den Fahrer anfeuerte mit den Worten "Let's Go Brandon". Tatsächlich aber riefen die Zuschauer "Fuck Joe Biden".

Das Video verbreitete sich rasend schnell und in den darauf folgenden Wochen entwickelte sich "Let's Go Brandon" zu einem beliebten Spruch bei Trump-Fans in den Vereinigten Staaten. Die Formulierung, die auf den ersten Blick harmlos klingt, ist in Wahrheit Code für eine schroffe Beleidigung: "Fuck Joe Biden".