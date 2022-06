DALL-E Mini: Eine Künstliche Intelligenz wird zum Meme

Künstliche Intelligenz sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Doch nicht immer geht es dabei um Existenzielles wie einen Google-Mitarbeiter, der glaubt, ein von Google entwickelter Chatbot habe ein Bewusstsein entwickelt. Manchmal sind die Geschichten auch verspielter – und drehen sich um Technologien, die jeder zuhause nutzen kann.

Die Rede ist von DALL-E Mini - einem KI-Programm, das auf der Website der KI-Community Hugging Face frei aufrufbar ist.

So funktioniert DALL-E Mini

Das Programm funktioniert auf denkbar simple Weise. Der Nutzer wird aufgefordert, in ein Google-artiges Suchfeld eine beliebte Beschreibung einzugeben – bevorzugt auf Englisch. Diese kann so kurz sein wie "Trump" oder auch komplizierter, wie "Thomas Gottschalk eating an ice-cream at Hogwarts".

Anschließend generiert das Programm nach einer Wartezeit zur Berechnung neun Grafiken, die der Eingabe entsprechen sollen. Diese können völlig daneben liegen – aber auch verblüffend amüsante Ergebnisse erzielen, auch bei völlig absurden Vorschlägen wie "Gollum playing Tennis". Und tatsächlich – das Programm generiert eine Reihe von Grafiken, in denen Gollum, die Figur aus Herr der Ringe, beim Tennisspielen zu sehen ist.