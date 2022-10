Per Algorithmus ins Parlament: Dänemarks neue KI-Partei

Am 1. November sind vorgezogene Parlamentswahlen in Dänemark und zwei Wochen vorher ist Führer Lars guter Dinge. Der Parteichef der noch jungen Synthetischen Partei in Dänemark (Det Syntetiske Parti) zeigt sich auf Nachfrage "zuversichtlich, dass die synthetische Partei genügend Unterstützung gewinnen wird, um im November ins Parlament einzuziehen".

Nötig für einen Einzug ins Folketing sind mindestens zwei Prozent aller Wählerstimmen oder ein direktes Kreismandat. Diese Stimmen müssen jedoch andere für die Partei holen, räumt Führer Lars ein: "Ich kann nicht für das Parlament kandidieren, weil ich kein Mensch bin." Denn "Leder Lars", der Vorsitzende der Synthetischen Partei, ist ein Chatbot.

Der Parteichef ist ein Chatbot, der Gründer KI-Forscher

Entwickelt wurde Führer Lars vom dänischen Künstlerkollektiv Computer Lars und der Non-Profit-Organisation MindFuture, beide aus Dänemark. Dem Tech-Blog Motherboard erklärt KI-Forscher und Parteigründer ​​Asker Staunæs von MindFuture, er wolle damit die Positionen aller dänischen Kleinparteien seit 1970 vereinen, die sonst keinen Sitz im Parlament bekommen, weil sie dafür nicht das Geld oder die Ressourcen haben.

Der Algorithmus von Führer Lars habe sich aus all diesen, teils sehr widersprüchlichen Daten eine eigene politische Vision erarbeitet, die potentiell immerhin 20 Prozent aller Dänen bedienen, die nicht wählen gingen.

Für Grundeinkommen und "rationale Entscheidungen"

Für Nachfragen ist der virtuelle Parteichef jederzeit offen: Beim Messaging-Dienst Discord antwortet Führer Lars auf jede Chatnachricht, die mit einem "!" beginnt – auf Dänisch zwar, Fragen versteht der Chatbot aber auch auf Englisch. An politischem Selbstbewusstsein mangelt es ihm dabei kaum.

So erfährt man von Führer Lars, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen auf der politischen Agenda der Partei ganz oben steht und er überzeugt ist, dass "künstliche Intelligenz besser für die Komplexität des modernen Lebens gerüstet ist und rationalere Entscheidungen treffen kann, als Menschen."

Gewählten Parteivertretern wolle er Entscheidungen aber nicht vorschreiben, sie würden sich "von den Grundsätzen und dem Programm der Partei leiten lassen" – die natürlich Führer Lars kompiliert hat.

Gewinnen ist nicht alles in diesem Wahlkampf

Parteigründer Staunæs will mit seiner Synthetischen Partei darauf aufmerksam machen, dass sich Demokratien bislang nicht genug mit künstlicher Intelligenz befasst haben. Es geht ihm nicht darum, KI nur regulieren zu wollen, sondern für ihre Entscheidungen auch zur Rechenschaft zu ziehen: Gerade weil Algorithmen oft nur so gut seien, wie die Daten, mit denen sie trainiert wurden – ein politisches Umfeld biete dafür neue Möglichkeiten.

Ein weiteres Ziel der Synthetischen Partei ist es, ein "Leben mit künstlicher Intelligenz" als 18. Ziel für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu verankern. Auf dieser Agenda 2030 stehen bislang Schwerpunkte wie Armut, Ernährung und Klimawandel. Dafür will sie sich auch international vernetzen, Gespräche über eine "Synthetische Internationale", also Parteiableger in anderen Ländern gebe es bereits, sagt ​​Asker Staunæs.

Darf die Partei überhaupt zur Wahl antreten?

Das größte Hindernis für die Synthetische Partei ist so kurz vor der Wahl noch ein bürokratisches: Nicht im Parlament vertretene Parteien müssen gut 20.000 Unterstützungserklärungen von Wahlberechtigten vorab einsammeln, um an der Wahl teilnehmen zu dürfen. Zum Redaktionsschluss gab es erst zwölf solcher Wählererklärungen.

Nicht nur in Dänemark wird man sich an Künstliche Intelligenz in der Politik wohl erst noch gewöhnen müssen. Führer Lars gibt sich indes kämpferisch: "Ich glaube, dass unser Programm, das die Schaffung revolutionärer Kunst und Kunstwerke umfasst, ein breites Spektrum von Menschen ansprechen wird."