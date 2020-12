Cyberpunk 2077: Das steckt hinter dem Videospiel-Fiasko

CD Projekt, die Entwickler-Firma von Cyberpunk 2077, kündigte bereits vor ein paar Tagen Rückerstattungen für unzufriedene Spieler an. Doch diese Aktion war nicht mit allen Zwischenhändlern abgesprochen - die Ladenkette GameStop wies ihre Mitarbeiter an, Cyberpunk 2077 nicht zurückzunehmen. Auf das Chaos im Spiel folgte ein Chaos in der echten Welt.

Großer Hype - Große Enttäuschung

Für viele Videospiel-Fans ist das Drama um Cyberpunk 2077 der traurige Höhepunkt einer Entwicklungsgeschichte, die von Kontroversen geprägt ist. Cyberpunk 2077 ist das erste große Videospiel, das der beliebte polnische Spiele-Entwickler CD Projekt seit 2015 veröffentlicht hat - das letzte, The Witcher 3, gilt gemeinhin als eines der besten Videospiele aller Zeiten. Die Vorfreude war deshalb groß, die Erwartungen gigantisch.

Doch schon Anfang des Jahres schlug die Stimmung um: CD Projekt kündigte an, anders als versprochen doch “Crunch” einzusetzen - eine umstrittene Praxis in der Videospiel-Branche, bei der kurz vor Veröffentlichung besonders viele Arbeitsstunden von dem Entwickler-Team gefordert werden. Zudem wurde der Veröffentlichungstermin ganze dreimal verschoben - ursprünglich sollte es schon im April 2020 erscheinen, letztendlich wurde daraus Dezember. Alles - so CD Projekt - um dafür zu sorgen, dass das Spiel tatsächlich in fertigem Zustand ausgeliefert werden kann.

Ist Cyberpunk 2077 noch zu retten?

Doch trotz all dem scheint CD Projekt nun doch ein quasi unfertiges Spiel veröffentlicht zu haben, welches für einen großen Teil des Publikums kaum spielbar ist. CD Projekt hat bereits angekündigt, das Spiel mit weiteren Updates reparieren zu wollen - auch das kommt in der Videospiel-Branche häufig vor. Doch dass ein Spiel zur Veröffentlichung so kaputt ist, dass es aus offiziellen Stores verbannt wird - das ist eine neue Dimension.