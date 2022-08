> Netzwelt > Cyberattacken auf Krankenhäuser: Gesundheitswesen in Geiselhaft

Cyberattacken auf Krankenhäuser: Gesundheitswesen in Geiselhaft

Ein Krankenhaus in Frankreich muss Notfallpatienten abweisen, Hacker haben die IT-Infrastruktur in Beschlag genommen und verlangen Lösegeld in Millionenhöhe. Doch ein Gesetz untersagt die Zahlung. Wie wahrscheinlich ist so ein Szenario bei uns?