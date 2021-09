CryptoPunks: Ist das die Mona Lisa der digitalen Kunst?

Was sind NFTs wirklich wert?

Doch die Einfachheit der CryptoPunks könnte gerade ihren Reiz ausmachen - glaubt die Kunsthistorikerin und Kunstmarktexpertin Ruth Polleit Riechert. "Die besten Ideen sind ja oft die einfachsten", sagt sie im Gespräch mit BR24. "Ich kann nur erinnern an Andy Warhol, der in Europa unterwegs war und sehr viele Porträts gemacht hat. Der wurde auch damals belächelt. Als er das gemacht hat, hatte sein Werk diesen kunsthistorischen Stellenwert noch nicht."

Ob das bedeutet, dass ein CryptoPunk auch einen siebenstelligen Betrag wert ist? "Der Wert von Kunst ist sehr, sehr schwer zu definieren", so Polleit Riechert. "Man muss unterscheiden: Was ist der Wert eines Kunstwerkes und was ist der Preis? Der Preis kann sich ändern. Der Markt kann auch falsch liegen, er kann ein Werk falsch bepreisen."

Spekulation und Statussymbol

Aktuell werden NFTs vor allem aus zwei Gründen gekauft: Einmal in der Hoffnung, dass der Preis weiter steigt und das NFT sich später mit Gewinn verkaufen lässt. Auch deshalb sehen manche Kritiker im NFT-Markt eine Spekulationsblase.

Ein weiterer Grund, warum es so viele im Netz zu den NFTs sieht: Als Statussymbol im digitalen Raum. In den sozialen Medien zeigen sich NFT-Fans und reiche Berühmtheiten immer öfter mit NFT im Profilbild. Die CryptoPunks sind hier besonders begehrte Motive, aber auch andere NFT-Sammlungen wie der "Bored Ape Yacht Club" sind beliebt. Der CryptoPunk im Profilbild ist in der digitalen Welt in etwa das, was die teure Uhr am Handgelenk in der analogen Welt ist.