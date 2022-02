Wenn Verschwörungstheorien zum Alltag werden

Verschwörungstheorien sind spätestens im Jahr 2021 im Mainstream angekommen. Wie eine Studie des Branchenverbandes Bitkom ergibt, berichten immer mehr Deutsche davon, mit Verschwörungstheorien in Kontakt gekommen zu sein. 2021 hatten 86 Prozent Kontakt zu Verschwörungstheorien, ein Plus von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Klare Mehrheit hält Verschwörungstheorien für eine Gefahr

Auch wo Nutzer auf Gerüchte von großen Weltverschwörungen oder satanistischen Ritualen unter Spitzenpolitikern stoßen, hat die Studie untersucht. 52 Prozent der Befragten wurden in den sozialen Medien damit konfrontiert, 51 Prozent im Bekannten- und Kollegenkreis. Eine geringere Rolle spielen Messenger-Dienste: Dort erging es nur 13 Prozent so.

Eine weitere Zahl, die für Aufmerksamkeit sorgt: 26 Prozent der Befragten haben angegeben, einmal selbst Verschwörungstheorien geglaubt zu haben. 43 Prozent fällt es hin und wieder schwer, zwischen Verschwörungstheorien und seriösen Informationen zu unterscheiden. Einigkeiten herrscht bei der Frage, ob Verschwörungstheorien gefährlich sein können: 88 Prozent halten diese für eine Gefahr für die Demokratie.

Wie mit Verschwörungstheorien umgehen?

Seit der Trump-Präsidentschaft in den Vereinigten Staaten und der Corona-Pandemie spielen Verschwörungstheorien gerade im Internet eine immer größere Rolle. Nicht immer fällt es Betroffenen leicht, damit umzugehen.

Nachrichtenangebote wie der BR24 #Faktenfuchs stellen immer wieder beliebte Verschwörungstheorien auf die Probe — wenn ein Freund oder Familienmitglied etwa weitererzählt, durch die Corona-Impfungen habe sich die Zahl der Herzinfakte vervielfacht, so kann ein einfacher Faktencheck vielleicht schon überzeugen, dass an den Gerüchten nichts dran ist.

Komplizierter wird es, wenn jemand tiefer in den Verschwörungsglauben eingetaucht ist, und sein ganzes Weltbild danach ausrichtet. Deshalb haben sich mittlerweile Selbsthilfegruppe gebildet, in denen Angehörige von Verschwörungsgläubigen sich austauschen können. Diese existieren sowohl digital auf Plattformen wie Reddit wie auch in der echten Welt.