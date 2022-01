Corona-Warn-App zwischen Datenschutz und mehr Komfort

In der aktuellen Omikron-Welle der Corona-Pandemie mit Infektionszahlen auf Rekordniveau zeigt die Corona-Warn-App (CWA) immer öfter den roten Warn-Bildschirm für "erhöhtes Risiko" an. Das verunsichert viele, auch deswegen, weil weitere Informationen, wie beispielsweise die Uhrzeit, zu der der mögliche Kontakt zu einem Infizierten stattgefunden haben soll, fehlen.

KI-Professor: Datenschutz übertrieben

"Ich weiß jetzt aber leider nicht: Schlägt die App Alarm, weil ich dort im Restaurant war, in dem auch eine infizierte Person saß? Oder stand ich nur zu lange mit Maske am Skilift in der Schlange und hinter mir befand sich eine infizierte Person", sagt Paul Lukowicz dem SWR.

Der Professor am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern findet, das sei für die Risikobewertung ein entscheidender Unterschied. "Datenschutz ist sicher wichtig", erklärt der Experte, "aber bei der App hat man es übertrieben. Ohne Kontext, etwa zur Uhrzeit, ist der Nutzen sehr begrenzt. Denn am Ende kann der Mensch das Risiko besser einschätzen als die Technik allein."

Anpassung auf ansteckendere Omikron-Variante

Zudem sei die App nicht mehr sensibel genug, meint Timo Ulrichs, Epidemiologe an der Akkon Hochschule für Humanwissenschaft in Berlin im SWR. Die Omikron-Variante des Corona-Virus sei wesentlich ansteckender als die vorangegangenen Varianten, auf die die App eingestellt ist.

Deswegen müsste bereits nach wesentlich kürzerer Zeit in der Nähe eines Infizierten eine Warnung verschickt werden. Das aber, so ein mögliches Gegenargument würde ohne genauere Angaben noch zu mehr möglicher Unsicherheit führen.

Erfolg durch konsequenten Datenschutz

Dabei standen Datenschutz und das dezentrale unabhängige System, wodurch der Einzelne nicht persönlich identifiziert werden kann, bei der Entwicklung der App an vorderster Stelle. Als wegweisend von vielen Experten gelobt, meinen Datenschützer, dass gerade diese Herangehensweise Vertrauen geschaffen hat und entscheidend zum Erfolg der App beigetragen hat: Rund 40 Millionen Mal wurde die App bereits heruntergeladen.

Begehrlichkeiten durch breite Installationsbasis

Doch genau dieser Erfolg macht die App auch für andere Anwendungsmöglichkeiten immer interessanter. So hat kürzlich das Projektteam der Corona-Warn-App aus dem Robert-Koch-Institut, der Deutschen Telekom und SAP eine neue Version vorgelegt, mit der man bereits bei der Buchung einer Veranstaltung oder eines Fluges seinen Impfstatus nachweisen kann. Das soll lange Schlagen, die durch die Kontrolle des Impfnachweises bei Veranstaltungen oder am Flughafen entstehen, vermeiden.

Rückschlüsse durch Metadaten möglich

Der Haken: Dadurch werden persönliche Daten an den Veranstalter übertragen: "Das ist ein Bruch mit dem bisherigen Konzept", sagte die renommierte IT-Sicherheitsexpertin Bianca Kastl Ende Dezember dem Handelsblatt.

Zwar würden die Daten verschlüsselt übertragen und das Zertifikat würde nicht gespeichert werden, doch durch weitere Metadaten, zum Beispiel bei einer Flugbuchung seien leicht Rückschlüsse auf die Person möglich, so Kastl. Sie sei bereits mit den relevanten Stellen im Austausch, um die Funktion zu überarbeiten. "Es sollte auf keinem Fall normal werden, dass Impfzertifikate aus der Corona-Warn-App digital hin und her geschickt werden", sagte sie dem Handelsblatt.

Nutzen überschaubar

Zudem erscheint der Nutzen dieser Funktion in der Praxis überschaubar: Schließlich müssen bei Veranstaltungen oder am Flughafen die Buchungsdaten mit der jeweiligen Person zum Beispiel durch eine Ausweiskontrolle sowieso noch abgeglichen werden – gleich ob zuvor der Impfstatus bei der Buchung durch die App übermittelt wurde, oder nicht.

Zudem muss trotzdem eine Impfstatus-Kontrolle am Veranstaltungsort eingerichtet werden, da sonst alle, die die Corona-Warn-App nicht nutzen, von der Veranstaltung ausgeschlossen würden.