Corona-Warn-App: Zertifikat abgelaufen? Das müssen Sie jetzt tun

"Zertifikat läuft in Kürze ab", diese Meldung ploppt bei vielen in der Corona-Warn-App und der CovPass-App auf. Das hat aber nicht viel zu sagen und kann die Apps können problemlos wieder aktiv geschaltet werden.

Impfzertifikate weiterhin gültig

Der Hintergrund: In den Apps gibt es ein technisches Ablaufdatum für die Zertifikate. Nach 365 Tagen sind die digitalen Impfzertifikate nicht mehr gültig und müssen verlängert werden. Dieses technische Ablaufdatum sei "aber unabhängig von der fachlichen Gültigkeit der Zertifikate aus medizinischer beziehungsweise epidemiologischer Sicht", heißt es auf dem Blog der Corona-Warn-App.

Im Klartext: Die Zertifikate sind gültig, aber eben nicht in der App, was mit Sicherheitsanforderungen begründet wird. Bei wem die letzte Impfung über ein Jahr zurück liegt, kann per App dann seinen Impfstatus nicht mehr nachweisen, was insbesondere in der Urlaubszeit Probleme mit sich bringen kann.

Wichtig: Die Corona-Warn-App aktuell halten

28 Tagen bevor das Zertifikat abläuft, werden die Nutzer in der App informiert, dass das Zertifikat abläuft. Nun hat man 90 Tage Zeit, ein neues Zertifikat anzufordern, was mit wenigen Klicks in der App erledigt ist. Wichtig: Es muss mindestens die Version 2.23 der Corona-Warn-App installiert sein, damit man daran erinnert wird, das Zertifikat zu erneuern. Ab Version 2.24 ist es auch möglich, sich alle Zertifikate als PDF herunterzuladen und auszudrucken.