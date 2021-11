Corona-Warn-App: Zahnloser Tiger oder mächtige Löwin?

Fünf Monate ist es her, da veröffentlichte die Bundesregierung auf ihrem YouTube-Kanal ein Erklärbär-Video zu einem Update der Corona-Warn-App. Seitdem ist kein solcher Erklär-Clip mehr hinzugekommen, denn es ist ruhig geworden um das Programm, das insgesamt gut 35 Millionen mal heruntergeladen wurde. Und das, obwohl die App mittlerweile sehr viel mehr kann als damals, als sie im Juni 2020 mit großem Tamtam gestartet wurde.

Längst wurde ein Kontakttagebuch integriert, Impfausweise können die Nutzer ebenfalls schon seit Monaten hinterlegen. Praktisch: Die App erinnert einen seit kurzem auch daran, wann die Booster-Impfung ansteht.

Corona-Warn-App statt Luca-App?

Außerdem verfügt die Corona-Warn-App über eine Check-In-Funktion. Wer mit ihr einen QR-Code scannt, wird informiert, wenn sich auf der gleichen Veranstaltung jemand befunden hat, der wenig später positiv auf Covid-19 getestet worden ist.

Das Problem bisher: Die Bundesländer setzen nicht auf die Corona-Warn-App, sondern haben stattdessen für viel Geld Jahreslizenzen der umstrittenen und viel kritisierten Luca-App eingekauft. Der Grund ist vor allem ein rechtlicher: Anders als die Luca-App sammelt die Corona-Warn-App keine personenbezogenen Daten. Das bisherige Infektionsschutzgesetz sieht aber genau das vor. Nun die Wende: Die Ampel-Koalition möchte diesen Passus im Infektionsschutzgesetz streichen. Die Luca-App könnte also obsolet werden - und die Corona-Warn-App noch wichtiger.

Es hakt an der Kommunikation

Trotzdem gibt es Verbesserungsbedarf, insbesondere bei der Kommunikation. Es geht aus der App beispielsweise nicht hervor, was genau zu tun ist, wenn man eine rote Kachel angezeigt bekommt. Heißt das nun, dass man Anspruch auf einen kostenlosen PCR Test hat oder doch nur auf einen Schnelltest? Oder muss man das mit dem Arzt abklären? "Das führt dann zu Verwirrung und das sollte natürlich klar kommuniziert sein", sagt Monika Pobiruchin, wissenschaftliche Mitarbeiterin am GECKO Institut für Medizin, Informatik und Ökonomie an der Hochschule Heilbronn. Übrigens: Wer eine rote Risikowarnung hat, der hat in der Tat Anspruch auf einen PCR-Test.

Kommunikationsdefizite begleiten die Corona-Warn-App von Beginn an. Und das ist vielleicht die wichtigste Lehre aus dem Projekt: Es reicht nicht, nur eine App zu bauen, die von den Technik-Experten gute Noten bekommt. Man muss die App den Menschen auch richtig erklären, damit sie den Nutzen sehen und das Programm auf ihr Smartphone lassen. Die App an sich funktioniert sicherlich nicht perfekt, aber sie funktioniert besser als viele denken und besser als die herkömmlichen Methoden zur Kontaktnachverfolgung – und vor allem schneller.

Eine "mächtige Löwin"?

Eine Auswertung von Datenspenden zeigt beispielsweise, dass sich Menschen, die eine rote Warnmeldung erhalten haben, deutlich wahrscheinlicher auch wirklich angesteckt haben, als diejenigen, die nur ein grüner Hinweis erreicht hat. Trotzdem wird die Corona-Warn-App immer wieder belächelt. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder bezeichnete das Programm einmal als "zahnlosen Tiger".

Monika Pobiruchin widerspricht. Das Programm sei in Wirklichkeit eine "mächtige Löwin". Vor allem jetzt in der aktuellen Situation, wo die Gesundheitsämter aufgrund der hohen Inzidenz nicht mehr jeden Kontakt verfolgen können, sei die Corona-Warn-App nützlich, weil das Warnen automatisiert passiere.

Eines ist also klar: Die Corona-Warn-App leistet einen Beitrag zur Pandemieeindämmung, gerade jetzt, in Zeiten hoher Inzidenzen. Genau so klar ist aber: Eine App allein kann gegen die Pandemie nichts ausrichten.