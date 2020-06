Wird die Corona-Warn-App zum Exportschlager?

"Kennt denn irgendjemand hier ein Land mit einer funktionierenden App zur Corona-Bekämpfung", fragte kürzlich der britische Premier Boris Johnson im Unterhaus. Johnson gab die Antwort gleich selbst: Niemand kenne eine erfolgreiche Anti-Corona-App, weil es so etwas gar nicht gäbe. Daraufhin konterte Keir Starmer, Chef der oppositionellen Labour Party: Er verwies auf die deutsche Corona-Warn-App, die bereits zwölf Millionen mal heruntergeladen worden sei.

Deutschland plötzlich Vorbild

Mittlerweile sind es sogar 14 Millionen Downloads. Ausgerechnet Deutschland, das Land der Funklöcher, des hinterherhinkenden Breitbandausbaus und der nie fertig werdenden Flughäfen, scheint also auf einem guten Weg, das zu erreichen, an dem so viele andere gescheitert sind: Eine App, die möglicherweise mithelfen könnte, Corona einzudämmen.