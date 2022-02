Was tun, wenn die Corona-Warn-App rot ist

Wie so viele Apps, Instagram oder Twitter zum Beispiel, lebt auch die Corona-Warn-App letztlich davon, wie viel die User bereit sind, mit den anderen zu teilen. Während man bei Insta oder Twitter jedoch intime Fotos oder Meinungen herausposaunen soll, geht es bei der Warn-App darum, anonym eine Corona-Infektion mit Usern zu teilen, denen man begegnet ist.

Tut man das, erhalten alle Menschen, deren Handys in der Nähe des eigenen Handys waren, eine Warnung. Die Handys wissen voneinander über Bluetooth - Namen oder Standort-Daten werden aber nicht erfasst. In Hochinzidenz-Zeiten häufen sich auch die Warnungen in den Corona-Warn-Apps vieler Nutze, manche sprechen gar von einer roten App-Kachel als Dauerzustand.

Was tun, wenn die Corona-Warn-App rot warnt - ein Überblick.

Rot: Erhöhtes Risiko

Wem bei Öffnen der App eine rote Warnung mit dem weißen Text "Erhöhtes Risiko" entgegenstrahlt, sollte vorsichtig sein. Er oder sie hatte in den vergangenen 14 Tagen eine Begegnung mit einer positiv getesteten Person, die ihre Infektion über die App geteilt hat. Diese Begegnung war gemäß der Risiko-Einstellungen der App zudem lang und nahe genug, dass eine Ansteckung denkbar ist.

Wer muss in Quarantäne?

Das weitere Vorgehen hängt auch von Ihrem Impfstatus ab. Ungeimpfte, Einfach-Geimpfte oder vor mehr als drei Monaten zum zweiten Mal Geimpfte müssen sich nach einem Risikokontakt mit einem Infizierten grundsätzlich in Quarantäne begeben. Also auch bei einer roten Meldung in der Warn-App.

Zwar teilt die Corona-Warn-App keine Daten mit dem Gesundheitsamt (sie verfügt ja auch gar nicht über Namen oder Adressen der Nutzer), dennoch könnte das Amt auf Sie zukommen. Etwa, weil der Infizierte, dem Sie begegnet sind, ein Arbeitskollege oder Bekannter ist, der Sie als Kontakt dort angibt.

Geboosterte sowie frisch Zweifach-Geimpfte und kürzlich Genesene (jeweils innerhalb der letzten drei Monate) sind dagegen von einer Quarantäne befreit. Auch, wenn das Gesundheitsamt von dem Kontakt erfährt.

Kontakte reduzieren

So weit, so gesetzlich. Unabhängig vom Impfstatus geht es bei den Warnungen auch um Ihre eigene Gesundheit, die Ihres Umfeldes und der Gesellschaft. Und: Je weniger Infektionen weitergegeben werden, desto unwahrscheinlicher sind auch härtere Gegen-Maßnahmen.

Daher gilt bei einer roten Warnung mit erhöhtem Risiko für Geimpfte wie Ungeimpfte: Vorerst Kontakte reduzieren, auf den eigenen Körper hören, im Zweifel Schnell- oder Selbsttests durchführen. Fühlen Sie sich krank oder schlägt ein Schnelltest an, sollten Sie Ihren Hausarzt, den Ärztlichen Bereitschaftsdienst oder das Gesundheitsamt kontaktieren.

Gemeinsam mit diesen Experten können Sie dann absprechen, ob ein PCR-Test sinnvoll ist. Ein Recht auf einen kostenlosen PCR-Test besteht jedoch nur nach einem positiven Schnell- oder Selbsttest. Eine rote Warn-App reicht nicht mehr.

Grün: Geringes Risiko

Die grüne Warnung mit dem Text "Geringes Risiko" zeigt - wie auch die rote Warnung - an, dass die Bluetooth-Signale ihres Handys und die des Handys von einem Infizierten einander begegnet sind. Grün bleibt die Warnung und gering das Risiko, weil eben dieser Kontakt der Geräte nur relativ kurz und/oder in recht großer Entfernung war.

Die App rät daher auch nicht dazu, einen Arzt zu kontaktieren und Kontakte zu reduzieren. Letztlich gilt jedoch auch hier, egal ob Sie geimpft sind oder nicht: Hören Sie auf Ihren Körper und kontaktieren Sie einen Arzt, sobald sie Covid-typische Symptome bemerken. Immer beachten sollte man zudem die AHA-Regeln, auch das ganz unabhängig vom Impfstatus, also Abstand, Händewäschen und Masken tragen.

Grün: Niedriges Risiko

Ist die App grün und ein "Niedriges Risiko" wird angezeigt, sollten Sie sich letztlich ähnlich verhalten wie bei einer grünen App mit geringem Risiko. Denn niedrig bedeutet natürlich nicht, dass kein Risiko besteht. Man kann jederzeit Infizierten begegnen, welche die App nicht nutzen oder die ihr positives Test-Ergebnis nicht in der App teilen.

Daher sollte man auch bei null Risiko-Begegnungen auf den Körper und seine Signale hören, die Hygiene-Regeln einhalten und gesetzliche Vorgaben wie die 2G oder 3G-Regeln beachten.