Corona-Warn-App steht zum Download bereit

Nach langen Vorbereitungen und teils heftig geführten Diskussionen ist die offizielle deutsche Warn-App für den Kampf gegen das Coronavirus an den Start gegangen. Die Bundesregierung stellt die neue Anwendung am Vormittag in Berlin vor. In den App-Stores von Google und Apple stand die Anwendung bereits in der Nacht zur Verfügung. Das Herunterladen soll für alle Bürger freiwillig sein, um mit Hilfe von Smartphones das Nachverfolgen von Infektionen zu erleichtern.

BR24 überträgt ab 10.30 Uhr die Vorstellung der App live.