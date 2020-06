So kommt die Corona-Warn-App bei Experten und Bürgern an

Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands kommentierte, dass die App „in die richtige Richtung“ gehe, allerdings dürfe es keinen Zwang zur Nutzung geben. Der Chef des bekannten Blogs Netzpolitik.org, Markus Beckedahl, schreibt, dass die Bundesregierung vieles richtig gemacht habe . Mit einer ablehnenden Haltung zur App sticht vor allem der Verein Digitalcourage hervor. Der Verein vergibt jedes Jahr den Negativ-Preis "Big Brother-Award" und beantwortet die Frage „Soll ich mir die Corona-Warn-App installieren“ mit einem klaren „Nein“. Dabei stören sich die Datenschutz-Aktivisten daran, dass es kein Begleitgesetz zur App gäbe und an potenziellen Sicherheitsmängeln, die aber die überwiegende Anzahl an Experten für eher theoretischer Natur halten.

Corona-Warn-App: Über sechs Millionen Downloads

Bei den Nutzern scheint die App gut anzukommen. Im Play Store für Android-Smartphones kommt die App auf eine Durchschnittsbewertung von 4,7 von 5 Sternen, im Store für Apple Geräte sogar auf eine Bewertung von 4,8. Dabei gab es am Anfang durchaus Schwierigkeiten. Die App war in den jeweiligen Stores in den ersten Stunden nicht auffindbar. Viele Nutzer beklagten zudem, dass das Anti-Corona-Programm auf ihren Geräten nicht lauffähig sei, etwa, weil das Smartphone zu alt sei. Dennoch wurde die Corona-Warn-App laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bis Mittwoch-Mittag bereits von über sechs Millionen Bürgerinnen und Bürger herunterzuladen. Es scheint bislang so, als hätten sich die intensiven Diskussionen über den richtigen Datenschutz gelohnt.