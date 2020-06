Corona-Warn-App: Mehr als elf Millionen Downloads

App soll bald in Italien oder Österreich funktionieren

Bisher funktioniert die Warn-App nur in Deutschland. Das soll sich laut Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) demnächst ändern. Er rechnet damit, dass die App noch vor der Hauptreisezeit auch in anderen Ländern nutzbar sein wird. "Wir denken, dass wir zum Beispiel Österreich, Schweiz, Italien noch vor der großen Sommerhauptreisezeit anbinden können, weil die ein sehr ähnliches Konzept verfolgen wie wir", sagte er im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk .

Schwieriger sei es zum Beispiel mit Frankreich, so Braun weiter. Denn dort würden die Daten an den Staat weitergegeben. "Wir müssen natürlich sicherstellen, dass durch den Kontaktaustausch, den wir zwischen Apps zweier Länder haben, nicht ein niedriges Datenschutzniveau entsteht."

Das Software-Unternehmen SAP - das die App mitentwickelt hat - kündigte zudem an, dass die Warn-App demnächst auch in anderen Sprachen verfügbar sein soll. Laut SAP-Vorstand Jürgen Müller soll es beispielsweise in etwa vier Wochen eine Version in türkischer Sprache geben. Geplant seien zudem Versionen in Französisch, Arabisch, Russisch und Rumänisch.

Auf älteren Smartphones läuft die App nicht

Was in der ersten Wochen zunächst bei einigen Nutzer*innen für Verwirrung und dann für Ärger gesorgt hat, ist die Tatsache, dass die App auf älteren Geräten nicht funktioniert. Es muss jeweils mindestens iOS 13.5 beziehungsweise Android 6 installiert sein. Kanzleramtsminister Braun sagte im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, es liege nicht in der Hand der Politik, dass die App auf älteren Smartphones nicht laufe.

Um viele Menschen in Deutschland, die noch über ein älteres Smartphone verfügen, nicht von der Verwendung auszuschließen, will die Bundesregierung bei Apple und Google erreichen, dass die Mindestvoraussetzungen heruntergeschraubt werden. Braun betonte, man sei im Kontakt mit den Herstellern, insbesondere Apple und Google.

"Da haben wir noch keine Rückmeldung, aber wir sind da dran. Es ist natürlich ärgerlich, wenn man ein fünf Jahre altes Smartphone hat und dann kann man die App nicht mehr nutzen." Helge Braun, Kanzleramtsminister

Ärger um Ausschluss von Nutzung

Experten schätzen, dass zwischen zehn und 20 Prozent aller im Einsatz befindlichen Smartphones in Deutschland nicht die Mindestvoraussetzungen erfüllen.

Kritik kam unter anderem von Grünen-Chef Robert Habeck. "Es ist wirklich ein Problem, dass die App nur auf neueren Smartphones läuft. Dadurch lässt sie ausgerechnet Ältere oder Menschen mit wenig Geld außen vor", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Auch sie müssen erfahren können, ob sie mit Infizierten Kontakt hatten. Die Bundesregierung muss jetzt alles dafür tun, dass möglichst alle Menschen die App nutzen können", so Habeck.

Debatte um Äußerung von Dorothee Bär

Für einen Shitstorm im Zusammenhang mit der Nutzbarkeit hatte die Äußerung von Dorothee Bär (CSU) gesorgt. Die Staatsministerin für Digitales hatte in einem Interview mit dem ZDF auf die Frage, ob sie darin nicht auch ein soziales Problem sehe, geantwortet:

"Manchmal ist es auch ein Problem der Bequemlichkeit. Es haben mich auch schon einige Berufsgruppen, die sich durchaus ein neues Handy leisten könnten, darauf angesprochen, dass die App für sie nicht verfügbar sei, weil sie noch ein iPhone 6 haben." Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitales

Das "Handelsblatt" riss dieses Zitat von Bär aus dem Zusammenhang, woraufhin ein Shitstorm gegen Bär losbrach. Ihr wurde unter anderem vorgeworfen, sie denke nicht an die sozial Schwächeren und unterstelle einigen Menschen, sie seien schlicht zu bequem, sich ein neues Handy zu kaufen. Die Zeitung hat sich inzwischen bei Bär entschuldigt.