"Corona-Warn-App": Die Vertrauensfrage

In Island heißt sie "Rakning C-19", in Kolumbien "CoronApp" und in Nordmazedonien "StopKorona!". In vielen Ländern sind schon Corona-Apps im Einsatz, in Deutschland soll es im Juni so weit sein, nachdem der Start bereits mehrmals verschoben wurde. Nun aber wird es konkret. Entwickelt wird die App von SAP und der deutschen Telekom. Die SAP-Entwickler haben nun eine erste Dokumentation zur sogenannten "Corona Warn-App" ins Netz gestellt.

💡 Was ist der Sinn einer Corona-Warn-App?

Das erklärte Ziel der Corona-Warn-App ist es, die Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen. Bislang geschieht diese Kontaktnachverfolgung oftmals analog. Personen, die sich mit Covid-19 infiziert haben, müssen sich daran erinnern, wem sie in der Vergangenheit begegnet sind. Das ist fehleranfällig und langsam, oftmals wissen auch die betroffenen Personen gar nicht, wen sie angesteckt haben könnten, etwa unbekannte Mitfahrer in öffentlichen Verkehrsmitteln. Eine App könnte hierbei zumindest einen Beitrag leisten, potenzielle Kontaktpersonen anonym zu warnen und so Infektionsketten zu unterbrechen.