Corona-Tracing: Die Luca-App wird quelloffen

Um die Luca-App, des Rappers Smudo ist ein regelrechter Hype entstanden. Das Programm soll die wenig effiziente und unter Datenschutzgesichtspunkten problematische Zettelwirtschaft in der Gastronomie zumindest ergänzen.

Luca-App: Das soll sie bringen

Die Idee: Anstatt sich in Listen einzutragen, scannt man einen QR-Code. Sollte ein Infektionsfall auftreten, können die Teilnehmer der Veranstaltung zügig gewarnt und die Daten an die Gesundheitsbehörden übermittelt werden.

Luca und andere Tracing-Apps könnten so dazu beitragen, Infektionscluster zu identifizieren und die Pandemie in der Öffnungsphase unter Kontrolle zu halten – so zumindest die Hoffnung.

Macher wollen Quellcode der Luca-App veröffentlichen

Es gibt aber auch Kritik an dem Programm. Die Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg (Die Linke) kritisierte auf Twitter, dass die Luca-App intransparent sei, alles zentral speichere und nicht Open Source sei – anders als zum Beispiel bei der Corona-Warn-App.

Auch der netzpolitische Verein D64 formulierte in einer Stellungnahme bezüglich Check-In-Apps zur Kontaktnachverfolgung, dass diese unter anderem quelloffen sein müssen.