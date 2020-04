Corona-App: Nun doch mit Zwang und ohne Datenschutz?

In den letzten Tagen war viel über eine App-Lösung mit dem Kürzel PEPP-PT berichtet worden, an der unter anderem das Robert Koch Institut mitarbeitet. Wesentliches Merkmal dieser App wäre, dass sie NutzerInnen nicht über das Satellitensignal GPS verfolgt (Tracking), sondern nur den Kontakt zwischen Smartphones herstellt, ohne zu orten, wo sich diese befinden (Tracing). Dafür würde die Funktechnologie Bluetooth verwendet und der vergleichsweise neue Standard "Bluetooth Low Energy" zum Einsatz kommen.

Leopoldina bringt Tracking wieder ins Spiel

Bislang waren sich vor allem Datenschützer einig, dass die Tracing-Methode (mit Bluetooth) der einzig sinnvolle Weg ist, um zum einen eine Corona-App konform mit der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu gestalten und dadurch zum anderen bei den NutzerInnen Vertrauen zu schaffen.

Die Nationale Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, ist in ihrer aktuellen Stellungnahme anderer Ansicht. Demnach sollte über eine Lockerung des Datenschutzes nachgedacht werden. Außerdem wird angeregt, Apps so zu gestalten, dass sie nicht nur "tracen", sondern auch "tracken", also Bewegungsprofile der NutzerInnen mit Hilfe von GPS erstellen können.

"Angesichts der Erfahrung der derzeitigen Pandemie sollten auf europäischer Ebene die Datenschutzregelungen für Ausnahmesituationen überprüft und ggfs. mittelfristig angepasst werden. Dabei sollte die Nutzung von freiwillig bereit gestellten personalisierten Daten, wie beispielsweise Bewegungsprofile (GPS-Daten) in Kombination mit Contact-Tracing in der gegenwärtigen Krisensituation ermöglicht werden." Auszug aus der Stellungnahme der Leopoldina vom 13.4.

Südkorea nicht zum Vorbild nehmen

Der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar warnte in einem Interview mit dem Handelsblatt vor einer Aufweichung der Datenschutzregelungen, die auch in der gegenwärtigen Situation "nicht gerechtfertigt" sei. Und auch der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber hält dagegen: