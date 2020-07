vor 15 Minuten

Cookie-Hinweise: Einfach akzeptieren - und dann?

Nervig, wichtig, gefährlich, egal - Cookies sind all das. Den Hinweis auf Webseiten, welche Cookies gespeichert werden, akzeptiert jeder zweite Deutsche mit einem Klick - ohne ihn gelesen zu haben. Was passiert danach und was sind Cookies eigentlich?