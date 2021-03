Confirmation Bias: Warum uns Fakten so schwer überzeugen

Ein Beispiel aus dem täglichen Leben: Jemand ist in düsterer Stimmung. Er glaubt, die ganze Welt habe sich gegen ihn verschworen. Seine Wahrnehmung und Informationsverarbeitung ist dann seltsam eingeschränkt. Er nimmt vor allem das wahr, was seine These oder Einstellung bestätigt. Wenn neue Informationen dazukommen, interpretiert er sie in diese Richtung.

Ähnliches gilt in vielen anderen Situationen: Menschen neigen dazu, sich aus vielen Informationen vor allem die rauszupicken und zu glauben, die ihr eigenes Weltbild stützen. Dieses Phänomen nennt die Psychologie “Confirmation Bias”, auf Deutsch Bestätigungsfehler.

Soziale Netzwerke nutzen diesen Effekt

Soziale Netzwerke nutzen diese Neigung oder diesen "Denkfehler" für ihre Zwecke. Ihr Geschäftsmodell besteht ja darin, Menschen so lange wie möglich auf ihren Plattformen zu halten. Das klappt am besten, wenn man ihnen Inhalte präsentiert, durch die sie sich bekräftigt und bestätigt fühlen. Wenn man z.B. denkt, die ganze Welt sei schlecht, klickt man auf Facebook eher auf Posts, die das bestätigen.

Die Folge: Es werden einem immer mehr Posts über Kriege, Hungersnöte oder Verbrechen angezeigt, auf die man bereitwillig klickt. Ein Teufelskreis.

Die Lösung: Informationen, die die eigenen Meinungen bestätigen, bewusst hinterfragen und sich am Prinzip Wissenschaft orientieren. Die Wissenschaft bemüht sich um Objektivität, um objektive Verfahren. Sie interessiert sich nicht für Meinungen, sondern für Daten, die reproduzierbar sind.

Überzeugungskraft wichtiger als rationales Denken

Die Gründe für unser irrationales Verhalten sind vielfältig. Sie haben auch damit zu tun, dass sich unser Denken nicht für logische Aufgaben und Stringenz entwickelt hat. Viel wichtiger war und ist es, handlungsfähig zu sein und in einer Gruppe zu bestehen. Ein Verhalten, das uns heute manchmal irrational erscheint, verschaffte uns in der Evolution also durchaus einen Vorteil.