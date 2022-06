Computerspiele: Kritik an Lootboxen – Machen sie süchtig?

Früher reichte oft eine gute Hand-Augen-Koordination, um bei Computerspielen vorne mit dabei zu sein. Heute braucht es oftmals außerdem noch eine Menge Geld. Wer beispielsweise bei dem Fußballspiel FIFA zur Weltspitze gehören möchte, muss tausende von Euros investieren in gute virtuelle Kicker. Um diese zu bekommen, muss man sogenannte „Lootboxen kaufen, digitale Überraschungspakete. Wer Glück hat, der erhält ein Paket, in dem sich Ronaldo befindet. Wer Pech hat, der zieht nur Ergänzungsspieler vom FC Nürnberg.

Norwegische Studie: "Manipulative Techniken"

Viele Unternehmen setzten auf Lootboxen. Kein Wunder, das Geschäft Lootboxen sind zu einem Milliardengeschäft geworden. Allerdings soll der Glückfaktor süchtig machen, im Netz gibt es zahlreiche Berichte von Menschen, die sich durch den Kauf der digitalen Wundertüten finanziell ruiniert haben.

Eine norwegische Studie kritisiert nun die „manipulativen Techniken“, die mit Lootboxen einhergehen. Irreführendes Design und intransparente Algorithmen würden vor allem Kinder und Jugendliche dazu verleiten, Geld für Lootboxen auszugeben. In Auftrag gegeben hatte die Studie der norwegischen Verbraucherrat, der nun eine stärkere Regulierung des Geschäfts mit Lootboxen fordert.

Spanien will gegen Lootboxen vorgehen

In einigen Ländern, wie zum Beispiel in Belgien, sind Lootboxen mittlerweile verboten. In Deutschland wurde das Jungendschutzgesetz im Frühjahr 2021 verschärft. Ein direktes Verbot von Lootboxen wurde davon aber bislang nicht abgeleitet. Anders könnte es in Spanien kommen. Dort hat die Regierung kürzlich angekündigt, gegen Lootboxen vorgehen zu wollen. Ein konkretes Gesetz sei bereits in Vorbereitung.

