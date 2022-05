Chrome glänzt – Firefox auf 100

Die GAFAs werden derzeit allenthalben aufs Amt zitiert, Google, Apple, Facebook, Amazon, hier in Deutland aufs Kartellamt. Das hat jetzt offiziell festgestellt, dass der Meta-Konzern wegen Facebook, WhatsApp und Instagram von – Zitat – „überragender marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb“ sei und deshalb einer „erweiterten Missbrauchsaufsicht“ unterzogen wird. Da darf der Konzern sich in nächster Zeit nicht mehr beim Tricksen mit seiner Marktmacht erwischen lassen. Google auch nicht. Das steht bereits unter „erweiterter Missbrauchsaufsicht“. Bei Amazon und Apple prüft das Bundeskartellamt noch. Statt von Unternehmen mit marktübergreifender Bedeutung spricht man auf europäischer Ebene lieber von „Gatekeepers“. Und als solchen beschuldigt die EU-Kommission Apple des Machtmissbrauchs, weil Apple beim iPhone nur die eigene App an die Near-Field-Communication-Schnittstelle ranlässt, die fürs kontaktlose Bezahlen. Andere Pay-Apps kommen da nicht ran. Darf man wohl nicht machen sowas als Gatekeeper.

Chrome-glänzendes World Wide Web

Ein Gatekeeper im Web ist auf jeden Fall Google. Mit dessen Browser Chrome ist zwei Drittel der surfenden Menschheit unterwegs. Den zweitgrößten Marktanteil hält neuerdings Microsoft’s Edge. Und der heißt eigentlich bloß anders. Der ist so verschieden nicht. Der hat die gleiche Code-Basis wie der Chrome. – Noch mal 10 Prozent. Eine echte Alternative ist der Firefox. Den nutzen allerdings keine 8 Prozent der Surfer, die weitweit mit dem PC ins Netz gehen. Aber: Im Jahr 2004 ist die erste Version vom Firefox herausgekommen und jetzt doch tatsächlich die Nummer 100. Hätte man damals nicht gedacht, dass der es so lange macht. Für die Jubiläumsnummer haben die Entwickler viel an der Grafik vom Firefox rumgedreht. Der unterstützt jetzt etliche Grafik-Systeme besser – wenn man eine Extra-Grafik-Karte hat oder einen besonders starken Prozessor. Damit soll man besser Web-Videos kucken können. Muss man schauen, was es bringt. Man sollte aber auf jeden Fall auf den Firefox Nummer 100 gehen, sagt das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, weil nämlich die Nummer 100 auch wieder etliche Sicherheitslücken abdichtet. Keine allzu schlimmen: Risikostufe 3 auf der fünfstufigen BSI-Skala.

Android-Update – oder auch nicht

Auf Risiko-Stufe 4 wiederum ist man nach Auffassung des BSI mit einem aktuell ungepatchten Android-Handy unterwegs. Und es rät dringend, sich auf den Sicherheits-Patchlevel vom Mai dieses Jahres zu begeben. Kann man nachschauen: Einstellungen – Telefoninfo – Softwareinformationen – oder sowas Ähnliches, das ist von Gerät zu Gerät anders. Da muss Mai 2022 stehen. Wenn ja, ist alles wieder gut. Wenn nicht, kann man ein manuelles Update versuchen und vielleicht in einem Monat noch mal. Meistens aber wird man feststellen, dass man keine Updates mehr kriegt und man ständig ein Handy der Risiko-Stufe 4 mit sich herumträgt. Und da wird am nächsten Patchday, an dem man nix abbekommt, ganz schnell Risiko-Stufe 5 draus. Das ist eines der größten Sicherheitsprobleme im Internet: ungepatchte Android-Handys, weil’s so viele sind.

