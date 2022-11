Chip im Hirn - Elon Musks Unternehmen Neuralink

Das nächste Level für Neuralink seien Tests an Menschen, Freiwillige dafür wurden bereits ab Januar gesucht. Die Prozedur sei schmerzlos, in den Schädel werde ein Loch von der Größe einer Münze gebohrt und man könne nach einem Tag schon nach Hause, ”Its pretty cool!”erklärte Musk. In der näheren Zukunft hofft Musk so verschiedenste Probleme zu lösen. Die Liste ist lang und voller komplexer Krankheiten, wie etwa Gedächtnisverlust, Depressionen, Schlaflosigkeit oder Abhängigkeiten.

Erinnerungen sind kein Saft

Die großen Versprechen rufen auch Kritik hervor. Musk nehme den Mund zu voll, Neuralink habe nichts Innovatives bisher hervorgebracht. “Elon Musk weiß nicht, wie das Gehirn funktioniert oder wo es überhaupt ist! Man kann Erinnerungen nicht einfach extrahieren wie Saft, so wie er das will“, sagte beispielsweise der Neurowissenschaftler Miguel Nicolelis gegenüber Studenten der Duke University in North Carolina.

Auch deutsche Wissenschaftler kritisieren Musks Visionen als großen Hype. Kritik kam auch unter anderem von Tierschutzorganisationen wie Peta, die Neuralink Tierquälerei vorwarfen, weil für die Tests Affen und Schweine genutzt werden.

Heute will Neuralink Neuigkeiten bei einem so genannten “Show and Tell” Event vorstellen. Die Erwartungen sind hoch - möglicherweise, schreiben Fachmagazine, sehe man dann Menschen, die mittels ihrer Gedanken Computerspiele spielten.

