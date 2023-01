Chip-Boykott - China soll technologisch abgehängt werden

Beim Boykott gegen China geht es um absolute Spitzentechnologie. Die Produktion von Mikrochips ist aufwendig. Und je leistungsfähiger die Chips sind, desto verflochtener und komplizierter sind die mikroskopisch kleinen Leiterbahnen, die auf die ohnehin schon nicht sehr großen Plättchen aufgebracht werden müssen. Vereinfacht gesagt bedeutet das, wer die kleinsten Leiterbahnen zustande bringt, hat die besten Mikrochips.

Mikrochips für Zukunftstechnologien

Die besonders leistungsfähigen Chips braucht man nicht unbedingt, um ein Handy oder die Waschmaschine zu steuern. Vielmehr werden solche Hochleistungs-Mikrochips etwa für die Raumfahrt, für Künstliche Intelligenz oder für Quantencomputer gebraucht. Alles was in die Zukunft weise, erfordere Hochleistungschips und die könne China derzeit nicht alleine herstellen, sagt Professor Markus Tauber vom Lehrstuhl für Ostasienwirtschaft, Schwerpunkt China, der Universität Duisburg Essen. Peking will sich aber technologisch auf keinen Fall abhängen lassen und das aus gutem Grund.

Krieg wird künftig am Computer entschieden

Auch Rüstungstechnologie ist auf schnelle, effiziente Mikrochips angewiesen. Jan-Peter Kleinhans, Projektleiter "Technologie und Geopolitik" der Stiftung Neue Verantwortung sieht einen wesentlichen Grund für das Tauziehen um die besten Chips im Bestreben militärisch die Oberhand zu gewinnen. Computerprogramme sollen mit den Rahmenbedingungen einer eventuellen Konfrontation gespeist werden und schnellstmöglich die strategischen Optionen ausloten können. Oder anders formuliert: "Der nächste Krieg wird am Computer simuliert und geplant. Und wer die besten Chips hat, gewinnt", formuliert Jan-Peter Kleinhans etwas zugespitzt.

Das ist angeblich auch der zentrale Grund, warum die USA schon seit Jahren einen Chip-Boykott gegen China vorantreiben und damit dem Land tatsächlich schaden können. Derzeit ist der "Westen" in der Mikrochip-Produktion klar führend. Die besten Chips können mit der sogenannten EUV-Technologie hergestellt werden. Das Kürzel steht für extrem ultraviolette Strahlung. Dieses besondere Licht brennt die Leiterbahnen auf die Plättchen. Je kürzer die Wellenlängen des Lichtstrahls, desto filigraner die Strukturen und desto besser die Chips – grob gesagt.

Die besten Maschinen kommen aus Europa

Die Chipproduktion findet größtenteils in den USA und in Asien statt. Die Maschinen, die für die Produktion benötigt werden, kommen dagegen oft aus Europa. Führend in der EUV-Technologie ist die niederländische Firma ASML, die als einziges die Sieben-Nano-Meter-Technologie beherrscht. Deutsche Unternehmen wie Zeiss oder Trumpf liefern dabei wiederum Teile der Maschinen an ASML.

Aber auch japanische Unternehmen befinden sich in der Oberliga der Chip-Produktionsanlagen. Solche Maschinen bestellt man sich nicht mal eben, denn sie kosten deutlich über 100 Milliarden Euro. China würde das gerne bezahlen, bekommt aber nichts geliefert, denn die Niederlande haben sich, laut Jan-Peter Kleinhans, auf Druck der USA bereits seit zwei Jahren dazu verpflichtet, ihre Spitzenprodukte nicht in die Volksrepublik zu liefern.

USA wollen Boykott verschärfen

Das Liefer-Verbot gilt bislang für Maschinen, die mit Wellenlängen unter 14 Nanometern arbeiten. Das reiche den USA aber nicht mehr, sagt Kleinhans. Man wolle nun auch Produktionsanlagen für etwas weniger leistungsfähige Mikrochips in den Lieferboykott mit einbeziehen. Einem Bericht der Agentur Bloomberg zufolge schwenken die Niederlande und auch Japan auf diese Linie von US-Präsident Biden ein. ASLM-Chef Peter Wennik, hat ein entsprechendes Abkommen inzwischen auch bestätigt.

Europäische Chip-Industrie befürchtet Geschäftseinbruch

Der Boykott hat auch negative Effekte auf die europäische Chip-Wirtschaft. China hat in den letzten fünf Jahren laut Kleinhans für 90 Milliarden Dollar Chip-Technologie eingekauft. Europa investierte in der gleichen Zeit gerade mal 17 Milliarden. Und China könnte als Abnehmer über kurz oder lang komplett wegbrechen.

Wegen des Boykotts versucht Peking schon seit längerem selbst Produktions-Maschinen, auch der Oberklasse, herzustellen. Bislang ist man dabei laut Professor Markus Taube noch nicht sehr weit gekommen. Aber Peking wird noch einmal sehr viel Geld in die Entwicklung pumpen und über kurz oder lang auch – so zumindest die Befürchtung von ASLM-Chef Wennik - Erfolg haben: "Das wird ein bisschen dauern, aber sie werden es schaffen."