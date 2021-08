Chinesische Regierung erteilt der Jugend Videospielverbot

In China sollen für Unter-18-Jährige in Zukunft strenge Regeln gelten: Videospiele sind nur noch drei Stunden in der Woche erlaubt: Nämlich zwischen 20 und 21 Uhr am Freitag, Samstag und Sonntag. Die Kommunistische Partei verteilt damit Regeln wie ein strenges Elternhaus.

Anbieter von Online-Spielen soll es verboten sein, ihre Dienste für Minderjährige außerhalb dieser vorgegebenen Zeitfenster zur Verfügung zu stellen. Unter der Woche, zwischen Montag und Donnerstag, sind Games für Minderjährige also komplett verboten - auch am Smartphone. Bei der Durchsetzung des Verbots könnte die Regierung auf Überwachung setzen, etwa durch Gesichtserkennungstechnologie.

Angeblicher Schutz der Jugend

Die chinesische Regierung unter Führung von Xi Jinping beklagt Berichten zufolge die "Videospielsucht der Jugend". Über das Thema Videospielsucht wird in Europa und den USA schon seit Jahren debattiert: Zwar hat die Weltgesundheitsorganisation im Jahr 2018 die "Gaming Disorder" als Krankheit klassifiziert, trotzdem herrscht unter Psychologen Uneinigkeit darüber, ob Videospielsucht aus wissenschaftlicher Sicht wirklich existiert.

Der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge sollen die Regeln "die physische und mentale Gesundheit von Minderjährigen schützen". Man berufe sich dabei "auf die Kultivierung der jungen Generation in der Ära der nationalen Erneuerung."

Immer mehr Eingriffe in die Tech-Branche

Es ist nicht das erste Mal, dass die autokratische Regierung Chinas Videospiele einschränkt. Von 2000 bis 2015 waren in China fast sämtliche Spielekonsolen verboten. Heute würde ein solches Verbot wenig ausrichten, da Gaming immer öfter auf dem Smartphone stattfindet. Wohl auch deshalb greift die Regierung nun zu neuen Methoden, und hat Videospiele kürzlich etwa als "geistiges Opium" bezeichnet.

Die Regulierungswelle trifft auch chinesische Unternehmen, etwa den Konzern Tencent. Tencent ist zweitgrößter Anteilseigner des Videospielherstellers Epic Games, zu dem Fortnite gehört. Dieser hatte bereits unter anderen Maßnahmen gelitten: So hat die chinesische Regierung die Macht von chinesischen Tech-Konzernen wie Alibaba und Tencent zuletzt massiv eingeschränkt und Geschäftsmodelle wie Online-Nachhilfe verboten. Die Aktionen kommen der systematischen Zerschlagung einer ganzen Industrie gleich.

Umerziehung durch Videospielverbot?

Einige Beobachter der chinesischen Politik sehen in den Maßnahmen von Xi Jinping und seiner Regierung den Versuch, das chinesische Volk von Unterhaltungselektronik fern zu halten. Stattdessen solle es China als Produktionsstandort für elektronische Bauteile stärken.

Es gehe hier darum "die Leben normaler Chinesen umzuorientieren, hin zur Erfüllung der nationalen Ziele der Landesführung", so der Tech-Journalist Noah Smith. Dass nun sogar in die Videospielzeit der Jugend eingegriffen werden soll, passt zu diesem Bild: Die Kommunistische Partei Chinas könnte so versuchen, die Bürger des Landes umzuerziehen - nun auch mit den gleichen Methoden wie in strengen Elternhäusern: mit Videospielverbot.