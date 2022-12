ChatGPT: So spricht man mit einer künstlichen Intelligenz

Die Tech-Welt ist in Aufruhr. "Das hier fühlt sich an wie das erste iPhone oder die Mondlandung", schreibt der ehemalige Facebook-Manager Dan Grover auf Twitter. Andere nennen es die "unglaublichste Technologie, die im letzten Jahrzehnt erschienen ist". Woher kommen all diese Superlative? Es geht um ChatGPT – ein neuer Chatbot des KI-Unternehmens OpenAI. In den wenigen Tagen seit der Veröffentlichung ist ChatGPT zum Phänomen geworden – OpenAI zufolge hat das Programm bereits über eine Million Nutzer.

Was ist ChatGPT?

ChatGPT ist eine Form "generativer künstlicher Intelligenz". So nennt man KI-Technologien, die massenhaft Daten ansammeln, auswerten, und schließlich in der Lage sind, auf menschliche Anfragen mit scheinbar menschlicher Intelligenz zu reagieren. Die KI hat kein Bewusstsein, kann aber auf Anfrage so tun als ob, indem sie die Bausteine in ihrem Archiv so zusammenbaut, dass sie den Anschein eines Bewusstseins erweckt. Ihr Prozess ist vergleichbar mit einem Menschen, der eine fremde Sprache nicht wirklich versteht, jedes Wort aber in einem Wörterbuch nachschlagen kann und so eine scheinbar echte Konversation vortäuscht.

Was ChatGPT ist, kann man das Programm auch selbst fragen. Auf die Anfrage "Erkläre in drei Sätzen, was ChatGPT ist" antwortet es: "ChatGPT ist ein KI-basierter Chatbot, der es Nutzern ermöglicht, mit einem virtuellen Assistenten in Echtzeit zu interagieren und Fragen zu stellen. Dieser Chatbot wird von einem fortschrittlichen maschinellen Lernalgorithmus gesteuert, der sich an den Konversationsstil und die Interessen des Nutzers anpasst, um eine individuelle und angenehme Chat-Erfahrung zu bieten."

Dass OpenAI die Daten, mit denen die KI trainiert wird, wohl recht wahllos zusammensammelt, sorgt immer wieder für Kritik – etwa von Künstlern, deren Werk zum Training der KI genutzt wird, ohne dass sie dafür entlohnt werden.

Wie benutze ich ChatGPT?

Auch das kann man den Chatbot selbst fragen: Auf die Anfrage "Erkläre in zwei Sätzen, wie ich ChatGPT benutze", erklärt das Programm: "1. Ich öffne die ChatGPT-Website und gebe meine Frage oder Anweisung in das Textfeld ein. 2. Ich drücke auf den "Senden"-Button, um die Antwort des ChatGPT-Systems zu erhalten."

Das klingt sehr simpel – ist es aber auch. ChatGPT lässt sich über die Website von OpenAI ausprobieren. Das Programm ist aktuell noch kostenlos, man muss sich allerdings mit seiner E-Mail-Adresse registrieren.

Auf chat.openai.com wird man schließlich mit einer einfachen Oberfläche begrüßt: Beginnt man in das Textfeld unten zu tippen, antwortet die KI einem in Sekundenstelle. Gefällt einem die Antwort nicht, kann man mit Klick auf "Try again" eine neue Antwort generieren lassen. Dann kann man ein neues Gespräch anfangen, oder das Gespräch weiterführen. Denn ChatGPT merkt sich, was bisher gesagt wurde und ist in der Lage, später im Gespräch darauf zurückzukommen.

Was kann ich mit ChatGPT anstellen?

Seit der Veröffentlichung von ChatGPT haben Nutzer auf der ganzen Welt den Chatbot mit Fragen gelöchert, ihm Aufgaben gestellt oder versucht, seine internen Filter zu umgehen. ChatGPT ist ein komplexes Instrument mit jeder Menge Fähigkeiten.

Hier sind drei der beliebtesten Nutzungen von ChatGPT zusammengefasst:

1. Kreativ werden

In den vielen Daten, die OpenAI für ChatGPT gesammelt hat, liegen auch zahlreiche kreative Werke: Theaterstücke, Gedichte, Songtexte, Romane... Und deshalb kann die KI auf Anfrage all diese Werke auch selbst produzieren.

ChatGPT-User haben den Chatbot bereits dazu gebracht, die absurdesten Werke zu schreiben, darunter...

ein Theaterstück über eine Frau, die ihren im Sterben liegenden Vater dazu bringen möchte, in eine unseriöse Kryptowährung zu investieren

Bibelverse, die erklären, wie man ein Erdnussbuttersandwich aus einem Videorekorder holt

eine neue Version des Queen-Hits "Bohemian Rhapsody", in der es um das Leben eines Post-Doktoranden geht

Idee und Handlung eines neuen Actionfilms

Auch kann man die KI nutzen, um Verbindungen zwischen verschiedenen Dingen herzustellen... So kann sie einem beispielsweise verraten, welche deutschen Prominenten zu welchen internationalen Pendants passen: