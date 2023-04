ChatGPT-Regulierung: Würgt die EU den KI-Fortschritt ab?

Es ist eines der größten Regulierungs-Projekte aller Zeiten: Der "AI Act" der Europäischen Union soll den Einsatz und die Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) in Europa umfassend regulieren – und teilt die Technologie dafür in verschiedene Sparten ein: KI mit geringem Risiko soll weitgehend unreguliert bleiben. Doch für den Einsatz von KI mit hohem Risiko sollen strenge Regeln und Auflagen gelten – und bei Verstoß drohen Strafen in Milliardenhöhe.

Wie streng soll ChatGPT reguliert werden?

Einer der größten Streitpunkte in Brüssel: Soll eine KI wie ChatGPT als Hochrisiko-Technologie gelten? Hier geht es um "General Purpose AI", zu Deutsch etwa "Allzweck-KI". Denn KI-Modelle wie ChatGPT sind nicht einfach nur für eine Aufgabe programmiert, sie können verschiedene Aufgaben erledigen. Einige – wie das Schreiben von Gedichten – sind vor allem in der Freizeit interessant. Andere – wie das Verfassen von Computercodes und die Analyse von Datensätzen – werden aber jetzt schon in Unternehmen eingesetzt und werden wohl bald zum Berufsalltag von Millionen Menschen weltweit gehören.

Noch ist nicht geklärt, wie diese Technologie reguliert werden soll – insbesondere, in welche Risiko-Kategorie sie fällt. Aktuellen Plänen zufolge könnte "General Purpose AI" eine eigene Risikokategorie bilden. Damit müssten Firmen, die ChatGPT und ähnliche Systeme einsetzen, einige derselben Pflichten einhalten wie bei Hochrisiko-KI.

Nachteile für Europa?

Einige warnen nun davor, Allzweck-KI zu streng zu regulieren. "Der AI Act ist in der aktuellen Variante extrem gefährlich für die europäische Industrie", sagt Carsten Kraus, Unternehmer und Investor. "Es werden bei den hohen Strafen, die da ausgelobt werden, wahrscheinlich fast keine Mittelständler und auch wenige Großunternehmen diese Technologien einsetzen, weil sie sich einfach nicht trauen."

Wenn eine Allzweck-KI etwa einen Produktionsprozess schneller gestalten kann, dann sollten europäische Unternehmen auch davon profitieren können, so Kraus' Forderungen. Er fürchtet jedoch, dass der Einsatz in Zukunft nur noch unter strengen Auflagen möglich sein könnte. "Dann heißt das, man wird Produkte in Zukunft nicht so günstig und nicht so qualitativ gut produzieren wie ausländische Wettbewerber, die diese Auflagen nicht haben. Das heißt, der brasilianische Anbieter oder der chinesische Anbieter, der das mit KI macht, kriegt bessere Produkte zu günstigerem Preis in die EU. Und damit sind die europäischen Unternehmen, die etwas herstellen, nicht mehr wettbewerbsfähig."

Streit um den AI Act

Auch die Initiative Applied AI, die unter anderem von der Bildungseinrichtung UnternehmerTUM in München ins Leben gerufen wurde, fordert die EU zu Zurückhaltung auf: "Da die EU bei der Innovation im Bereich KI bereits im Rückstand ist, könnte diese Verlangsamung das KI-Ökosystem in der EU zerstören, da die betroffenen Unternehmen auch in Erwägung ziehen, die EU zu verlassen und in ein Gebiet mit einer günstigeren Regulierung zu wechseln", heißt es in einem Pressestatement.

Befürworter strenger Regulierung sehen das anders. Einige, wie der britische Technologieforscher Adam Leon Smith, sehen in Allzweck-KI ein besonderes Risiko, da die Technologie nur schwer durchschaubar ist. "Das Risiko ist besonders groß, wenn ein KI-Einzelteil auf eine Art und Weise verwendet wird, welche die Entwickler nicht bedacht haben", sagte er dem Magazin Techmonitor.

Wie geht es weiter?

Aktuell wird im Europäischen Parlament weiter über den genauen Inhalt des AI Act verhandelt. Noch Ende April soll es zu einer Abstimmung kommen. Final beschlossen werden könnte die Verordnung Ende des Jahres, um dann zwei Jahre später in Kraft zu treten.