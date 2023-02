Kann ChatGPT Schule ersetzen? Der BR24live KI-Talk

Natürlich könne ChatGPT in Text-Fächern wie Deutsch das Schummeln begünstigen und zum Problem werden, so die KI-Expertin. Zusätzlich gebe es derzeit "keine Möglichkeit, die Infos auf Fakten zu überprüfen und keine Quellenangaben bei ChatGPT". Auch Urheberrechte würden nicht berücksichtigt. Daher ist es umso wichtiger, den verantwortungsvollen und reflektierten Umgang mit solchen KI-Tools zu vermitteln. Prof. Kasneci sieht außerdem die mangelnde Transparenz in der Vorgehensweise und Verarbeitungskette solcher KI-Softwares kritisch.

"ChatGPT ist ein Automatisierungstool, das aus sehr vielen Daten gelernt hat. Ich stehe dazu sehr positiv, es wird in der Bildung ein Gamechanger sein. Wir müssen uns diese Lösung genau anschauen." Prof. Enkelejda Kasneci TU München

Sind Computer bald schlauer als wir?

Zuletzt teilten immer mehr User ihre Erfahrungen mit ChatGPT - wie sie den Bot austricksen oder ihm bestimmte Antworten entlocken konnten. Nach der Veröffentlichung des neuen Chatbots der Suchmaschine Bing kam es zu einigen Situationen, in denen die KI ausfallend wurde und ihren Usern Drohungen, Beschimpfungen oder auch Liebeserklärungen zukommen ließ.

Für Enkelejda Kasneci nicht überraschend, "da kein intelligenter Mensch im Hintergrund sitzt, sondern ein Computer-Programm, das dann in einem anderen Kontext arbeitet". Diese Situation des "Kontext-Switchs" könne man mit einem Schauspieler vergleichen, "den Text einer Rolle spricht". Umso wichtiger sei in solchen Situationen der reflektierte Umgang mit den Tools und die Aufklärung über die Risiken.

Müssen wir künftig vor einem Kontrollverlust durch künstliche Intelligenz fürchten? Kann ein Computer vielleicht sogar Lehrer ersetzen? Die Expertin beruhigt: "KI kann niemanden ersetzen." KI sei keine menschliche Intelligenz und sei eher wie eine Waschmaschine oder ein Taschenrechner zu betrachten - eine Hilfestellung für uns.