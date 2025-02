ChatGPT-Firma OpenAI eröffnet erstes deutsches Büro in München

Seit Wochen spekuliert die Tech-Szene in Deutschland: In welcher Stadt wird OpenAI seinen ersten deutschen Standort eröffnen? Nun ist die Entscheidung gefallen: Das Startup hinter dem beliebten KI-Chatbot ChatGPT kommt in die bayerische Landeshauptstadt.

Wie das Unternehmen am Donnerstagabend bekanntgab, sollen an dem Standort in München etwa Mitarbeiter im Bereich Software-Entwicklung und Kommunikation tätig werden. Wie viele Jobs genau geschaffen werden und an welche Adresse OpenAI ziehen möchte, ist noch nicht bekannt.

Der ChatGPT-Anbieter expandiert

OpenAI gilt als weltweiter Vorreiter in der KI-Revolution. Das Unternehmen wurde 2015 als Forschungslabor gegründet und wurde Ende 2022 durch die Veröffentlichung des KI-Chatbots ChatGPT zum weltweiten Phänomen.

Seitdem hat sich OpenAI unter der Führung von CEO Sam Altman in Richtung profitorientiertes Tech-Unternehmen entwickelt, und ist mit einer Bewertung von rund 160 Milliarden Dollar aktuell eines der wertvollsten Startups der Welt. Weltweit verzeichnet OpenAI mittlerweile über 300 Millionen wöchentlich aktive Nutzerinnen und Nutzer und mehr als eine Million zahlende Geschäftskunden.