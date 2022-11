Chaos-Tage bei Twitter – Musk rudert mehrfach zurück

Einigen Ex-Mitarbeitern, die zurückkommen sollten, wurde offenbar fälschlicherweise gekündigt. Andere seien gefeuert worden, bevor das Management erkannt habe, dass ihre Arbeit und Erfahrung für künftige Pläne der Plattform notwendig sein könnten.

Schulden-Panik bei Elon Musk?

Musks drastische Entscheidung, reihenweise Kündigungen zu verschicken, ist offenbar durch die desolate Finanzlage bei Twitter mit ausgelöst worden. Wie die Washington Post berichtet, droht dem Unternehmen im nächsten Jahr ein Verlust von 700 Millionen US-Dollar. Das liegt insbesondere an hohen Zinszahlungen für den Schuldenberg, von angeblich knapp 13 Milliarden Dollar, den Twitter vor sich herschiebt. Dafür würden neue Kredite gebraucht, die jetzt – angesichts der gestiegenen Zinsen – mit 1,3 Milliarden Dollar pro Jahr auf die Bilanz drücken werden.

Dem versuchte Musk anscheinend mit einem drastischen Kostensenkungsprogramm gegenzusteuern. Außerdem will der Milliardär versuchen, einen Teil des Kaufpreises von rund 44 Milliarden Dollar, den er für Twitter bezahlt hat, beim Unternehmen zurückzuholen. 13 Milliarden Dollar an Schulden will Musk nach Recherchen der New York Times in die Twitter-Bilanzen übertragen.

Twitter soll vor den US-Wahlen stillhalten

Eine andere Maßnahme um Geld hereinzuholen war, das blaue Häkchen, das die Echtheit eines Profils bestätigen soll, mit einer Monatsgebühr von acht Dollar zu belegen. Dieser Schritt wurde nun zumindest in den USA erst einmal ausgesetzt. Wie die New York Times berichtet, will der Kurznachrichtendienst bis nach den US-Zwischenwahlen am 8. November warten. Damit reagiert Musk anscheinend auf Kritik. So wurde moniert, dass die User des sozialen Netzwerks künftig nicht mehr eindeutig erkennen könnten, ob hinter dem Account tatsächlich die Person steckt, die sie vorgibt zu sein. Fake-Accounts, die falsche Informationen unter fremden Namen verbreiten, könnte nun Vorschub geleistet werden, so die Befürchtung. Mit Blick auf die Midterm-Wahlen der USA sei die Einführung des neuen Preismodells ein denkbar schlechter Zeitpunkt, hieß es deshalb etwa bei der Agentur Bloomberg.

Trump vorerst nicht bei Twitter

Auch die Frage, ob Ex-US-Präsident Donald Trump wieder auf Twitter zurückkehren kann, ist dabei von großer Bedeutung. Trump hatte extrem viele Follower und Twitter als Plattform für seine Sicht der Dinge verwendet. Elon Musk wollte Trump wieder zurückholen. Der hatte aber erst einmal abgewunken und beteuert, bei seinem eigenen Dienst Truth Social bleiben zu wollen. "Es gefällt mir hier mehr", erklärte Trump. "Ich mag Elon, aber ich bleibe bei Truth."

Musk gibt großes Versprechen

Auf die Vorwürfe die Glaubwürdigkeit von Twitter zu verspielen, reagiert Elon Musk mit der Ankündigung die Social-Media-Plattform zur "mit Abstand genauesten Informationsquelle über die Welt" zu machen. Das sei die Mission.