Chaos bei Google Maps: Falsche Sperrungen irritieren Autofahrer

Das Navigationsprogramm Google Maps hat heute viele Autofahrer mit falschen Angaben zu Autobahnsperrungen irritiert. Der Online-Dienst zeigte um mehrere deutsche Großstädte rotgepunktete Straßenabschnitte. In und um München und Nürnberg etwa waren so angeblich mehrere Straßen gesperrt. Auch auf Autobahnen, wie der A7 oder der A73, tauchte das rote Sperr-Symbol auf. In Realität gab es diese Sperrungen jedoch nicht.

Google prüft Informationen - Nutzer sollen Fehler melden

Google teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, die Informationen zu den falschen Sperrungen würden derzeit geprüft. Die Informationen auf Google Maps würden aus einer Kombination aus Drittanbietern, öffentlichen Quellen und Inputs von Nutzern stammen, erklärte ein Unternehmenssprecher. "Im Allgemeinen bieten diese Quellen eine starke Basis für umfassendes und aktuelles Kartenmaterial", hieß es. Nutzer seien jedoch eingeladen, Fehler zu melden.

Auch in Hamburg, Berlin, Frankfurt und anderen deutschen Großstädten zeigte der Online-Dienst gesperrte Straßenabschnitte. Die Polizei in Hamburg, Frankfurt, Mainz und in Nordrhein-Westfalen bestätigte die Sperrungen nicht. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung waren auch Teile der Niederlande und Belgiens betroffen.

Erst Anfang Mai hatte Google Autobahntunnel in Thüringen fälschlicherweise als geschlossen angezeigt. Nach einer Beschwerde der Polizei wurden die Navigationsansagen korrigiert.

Mehr Informationen der dpa.