Chaos auf dem Streaming-Markt: Wieder mehr illegale Downloads

Alle reden über The Mandalorian. Die neue Serie aus dem Star Wars-Universum wird gerade heiß diskutiert - auch in Deutschland. Das Feuilleton berichtet, Fans diskutieren eifrig in Kommentarspalten und sozialen Netzwerken. Das Eigenartige daran: The Mandalorian ist in Deutschland eigentlich überhaupt nicht verfügbar. Die Serie läuft exklusiv auf dem neuen Disney-Streamingdienst Disney+ und der startet bei uns erst nächstes Jahr.

Immer mehr Streaming-Angebote

Seit ein paar Jahren toben in der Medienwelt die "Streaming-Kriege": Scheinbar jeder Anbieter von Serien und Filmen will seine eigene Version von Netflix auf den Markt bringen. Das Problem: Das Internet sollte die Welt eigentlich näher zusammenrücken lassen - doch was die Serienwelt angeht, ist diese zersplitterter als je zuvor. Will man einen Überblick über aktuell besprochene Serien sehen, braucht man unter Umständen Zugriff auf all diese Streaming-Dienste:

Stranger Things und Black Mirror gibt es auf Netflix

The Mandalorian gibt es auf Disney+ (in Deutschland noch nicht verfügbar)

(in Deutschland noch nicht verfügbar) Game of Thrones und Chernobyl gibt es auf Sky Ticket

Check Check mit Klaas Heufer-Umlauf gibt es auf Joyn

Den Tatort gibt es in der ARD Mediathek

The Morning Show mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon gibt es auf Apple TV+

Fleabag und Jack Ryan gibt es auf Amazon Prime Video

Das Serien-Remake von M - Eine Stadt sucht einen Mörder gibt es auf TV Now

Die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale gibt es auf MagentaTV

In den USA kommen nochmal US-exklusive Streaming-Dienste wie CBS All Access und die angekündigten Peacock und HBO Max ins Spiel. Wenn man alles sehen will, braucht man also einige Abos - und das geht ins Geld.