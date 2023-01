CES - Wenn Autos ihre Farbe wechseln

Schon seit einigen Jahren okkupiert die Autoindustrie Technologiemessen, um zu zeigen, was die Fahrzeuge in Zukunft alles können werden. Einen Hingucker zeigte BMW auf der diesjährigen Consumershow CES mit seinem Konzept-Auto, „Dee“, wobei das Kürzel für „Digital Emotional Experience“ steht. Schöne Gefühle soll etwa eine Technik erzeugen, mit der das Auto seine Außenfarbe wechseln kann. 32 Farbtöne stehen zur Verfügung. Im Inneren dienst als Blickfang ein digitales Display, das sich über die gesamte Frontscheibe erstrecken kann.

Wenn das Fronfenster zur Kino-Leinwand wird

Dabei kann man von der normalen, analogen Optik, über augmented Reality bis hin zu kompletter virtual Reality wechseln. Es lassen sich also einzelne Elemente in die Windschutzscheibe einblenden, oder das Frontfenster wird gleich zum undurchsichtigen Bildschirm, auf dem man sich Filme anschauen kann. Ganz neu ist die Idee nicht. Dieter Zetsche hatte 2015 als damaliger Daimler-Chef bereits auf der CES ein Modell-Fahrzeug präsentiert, in dem sich die Fensterscheiben in Displays verwandeln konnten. BMW beteuert nun, der Dee sei nicht nur ein weiteres Show-Auto. Die ersten an Dee technisch angelehnten BMW-Modelle sollen vielmehr 2025 auf den Markt kommen.

Autohersteller stehen vor ganz neuen Herausforderungen

Neben BMW, waren auch viele anderen große Automarken auf der CES präsent. VW stellte die neue E-Limousine ID7 vor. Mercedes will ein eigenes Netz von E-Ladesäulen aufbauen. Und auch neue Konkurrenz war präsent – Sony und Honda zum Beispiel wollen gemeinsam ab 2026 E-Autos verkaufen. Denn es zeigt sich: es gehört mittlerweile viel mehr dazu, ein Auto zu bauen, als noch vor zehn oder 15 Jahren. Mercedes Technik-Chef Markus Schäfer erklärt, man müsse sich in ganz neue Felder eingraben, Software sei entscheidend, Batterietechnologie, aber auch ein gesamtes Ökosystem für den Kunden inklusiv Ladestationen, die flächendeckend verfügbar sein müssten.

TU München erfolgreich beim KI-Autorennen

Auch künstliche Intelligenz gehört inzwischen zur Auto-Entwicklung. Sie wird in autonomen Fahrzeugen künftig eine zentrale Rolle spielen. Bei einem Wettbewerb selbstfahrender Rennwagen am Rande der Technik-Messe in Las Vegas hat nun das Team der Technischen Universität München den zweiten Platz belegt – zum zweiten Mal in Folge. Sieger wurde eine Gruppe aus Forschern der Mailänder Hochschule Politecnico di Milano und der Universität von Alabama. Das Fahrzeug der Münchner schaffte Geschwindigkeiten von mehr als 250 Kilometern pro Stunde. Das Spannende an dem Wettbewerb: alle Teams gingen mit völlig identischen Fahrzeugen ins Rennen. Den Unterschied macht lediglich die Software, die drin steckt und die Fahrzeuge etwa bei den Überholmanövern steuert, wie hier in diesem Video zu sehen ist.

Waschmaschine filtert Microplastik aus

Die CES ist immer schon auch eine Messe für Consumer-Elektronik. Deshalb nutzen viele Firmen die Show um ihre Neuigkeiten für den Haushalt zu zeigen. Zu sehen gab es diesmal etwa eine Waschmaschine, die Mikroplastik aus Kleidung filtert, einen kabelloser Riesenfernseher oder einen Sensor für die Toilette, der mithilfe künstlicher Intelligenz den Urin auf Krankheiten untersucht.

Wobei KI eben ein weiteres großes Thema der CES war. Das sei die entscheidende Technology unserer Zeit – die Industrien verändert, sagt Microsoft-Manager Panos Panay. Computer würden durch KI nicht nur intelligenter sondern auch persönlicher. Gerüchteweise arbeitet Microsoft daran, das bekannte Sprachmodell GPT3 in seine Suchmaschine Bing einzubauen.

Satellitenfunk will weiße Flecken tilgen

Wer in den Bergen unterwegs ist, kennt die Situation vielleicht. In abgelegenen Gegenden gibt es keinen Empfang und damit auch keine Möglichkeit im Notfall noch schnell einen Hilferuf abzuschicken. Hier setzt ein Konsortium an, in dem sich unter anderem die Firmen Motorola, Bullitt Group und MediaTek zusammengefunden haben. Nach zwei Jahren Entwicklung hat die Gruppe nun auf der CES einen Dienst namens Bullitt Satellite Connect angekündigt, der Textnachrichten über ein bestehendes Satellitennetz (welches ist noch unklar) verschickt. Ein vom Konsortium entwickeltes Hardwaremodul lässt sich angeblich in ganz normale Smartphones einbauen. Bullitt will Ende Februar aber auch ein eigenes Handy herausbringen, in dem der Dienst und die Hardware bereits integriert sind. Damit können dann Messages an alle anderen Mobilfunkteilnehmer verschickt werden, die diese als SMS erhalten.

Für fünf Euro gibt´s Satellitennetz

Laut einem Test von heise.de benötigen die Nachrichten zwischen einer halben und einer Minute, um beim Empfänger anzukommen. Zum Telefonieren ist das System also noch nicht geeignet. Die Preise des kostenpflichtigen Dienstes stehen bereits fest. Es gibt verschiedene Pakete, etwa einen Basistarif zu knapp fünf Euro, mit dem sich bis zu 30 Nachrichten pro Monat versenden lassen. Auch andere Firmen arbeiten an Lösungen, um Satellitenfunk in möglichst alle Smartphones zu integrieren. Dazu gehört auch der Hersteller Qualcomm, dessen Mikrochips bereits in sehr vielen Smartphones verbaut sind.