CES: Samsung tut sich mit Apple zusammen

Samsung ist auf dem Markt für Smartphones und Tablet Apples größter Rivale. Bis vor kurzem kämpfte man sogar vor Gericht mit allen Mitteln gegeneinander. Bei TV-Geräten können sich beide aber durchaus ergänzen. Deshalb öffnet Apple nun seine Multimedia-Software iTunes und seine Schnittstelle AirPlay 2 für Samsung-Fernseher. Die Südkoreaner werden 2019 TV-Geräte auf den Markt bringen, die die Apple-Welt direkt ohne Zusatzgeräte unterstützen. Filme und Serien aus iTunes sind also für mehr Nutzer erreichbar. Die Kooperation wurde in Las Vegas verkündet, wo mit der Consumer Electronics Show (CES) das jährliche Schaulaufen der Technologie-Branche stattfindet.

Bislang brauchten Nutzer Apple TV - ein kleines Kästchen mit einer Fernbedienung -, wenn Sie Filme von iTunes auf einen Fernseher bringen wollten. Filme und Serien von Apple leihen und kaufen ging auch nur über iPhone, iPad, Mac oder Apple TV. Das soll jetzt einfacher werden, wenn man einen neuen Samsung-Fernseher kauft. Wann genau diese Geräte auf den Markt kommen, ist noch nicht bekannt.

Warum Apple die Zügel lockert

Zum einen hat Apple natürlich gemerkt, dass mit den Endgeräten - also mit Smartphones und Tablet allein - in Zukunft nicht mehr das ganz große Geld zu machen sein wird. Der Konzern hat gerade erst für das letzte Quartal einen herben Dämpfer verkündet. Insbesondere in China liefen die Geschäfte schlecht. Der Aktienkurs stürzte daraufhin ab. Zum anderen tut sich auf dem Markt für Video-Portale einiges. Disney steht mit einem eigenen Streaming-Dienst in den Startlöchern. Dort sollen alle Filme aus dem eigenen Hause möglichst exklusiv angeboten werden, also auch Star Wars, Marvel und Pixar - das alles gehört zum Konzern. Also noch ein Anbieter - neben Netflix, Amazon, Maxdome und Sky. Der Wettbewerb auf diesem Filmstreaming-Markt wird schärfer. Und da ist Apple mit iTunes nur gut beraten, Allianzen zu schmieden und sein Angebot für neue Nutzer zu öffnen.

Apple öffnet sich Stück für Stück

Für Apple ist es auch nicht der erste Schritt in diese Richtung. Man hat sich ja Ende letzten Jahres bereits mit Amazon zusammengetan. Dessen Echo-Lautsprecher können künftig auch Angebote aus Apple-Music abspielen. Und mit der Übernahme von des Kopfhörerproduzenten Beats 2014, stellte Apple sein Musik-Angebot für Android-User bereit.