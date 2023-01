CES 2023: Wer kauft einen Ofen mit künstlicher Intelligenz?

Das neue Jahr beginnt mit Gadgets: Auf der Consumer Electronics Show, der CES 2023, werden ab dem 5. Januar in Nevada in den USA wieder zahlreiche technische Neuheiten präsentiert. Die Messe stellt den neuesten Stand von Fernsehern und Computer aus, ist aber auch berüchtigt für ihre Präsentationen obskurer Smart-Home-Geräte. Das "Internet der Dinge" nimmt auf der CES Gestalt an – auch wenn es eine kuriose Gestalt sein mag.

Ein Ofen mit künstlicher Intelligenz

Ein Highlight dieses Jahr kommt von Samsung. Der koreanische Elektronikkonzern wird einen neuen Ofen mit einer ungewöhnlichen Funktion vorstellen. Statt einer Gesichtserkennung liefert der Ofen nämlich eine Gerichtserkennung.

Eingebaute Kameras und Software sollen automatisch erkennen, was der Besitzer des Ofens zubereiten möchte und stellt seine Parameter entsprechend ein. Ob man damit tatsächlich Gerichte backen kann, ohne dass der Besitzer weiß, wie das geht, ist aber noch fraglich. Laut Samsung soll der Bespoke AI-Ofen achtzig verschiedene Gerichte erkennen.

Doch wer ist die Zielgruppe eines solchen Ofens? Möglicherweise eine ganz besondere Menschengruppe: Livestreamer. Die eingebauten Kameras lassen sich nämlich auch benutzen, um den Backvorgang live im Internet zu übertragen. Online-Zuschauer von Koch-YouTubern könnten also dem Käse in Zukunft live beim Backen zusehen.

High-Tech-Schminke und Urin-Sensoren

Doch nicht nur die Küche soll auf der CES mit kuriosen Produkten ausgestattet werden: Auch die Toilette soll ein smartes Upgrade bekommen – zumindest, wenn es nach dem Smart-Geräte-Hersteller Withings geht. Dieser stellt auf der CES den "U-Scan" vor – ein "Urinlabor" für die eigene Toilette. Der U-Scan wird in der Schüssel montiert und analysiert dann automatisch den Urin seines Nutzers auf Gesundheitswerte. Das Gerät soll sogar verschiedene Pinkler voneinander unterscheiden können.