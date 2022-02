Was die Katastrophenwarnung per SMS können muss

Die Hochwasserkatastrophe in Westdeutschland im Juli war der Auslöser dafür, dass Deutschland eine weitere Warn-Methode einführt, die es in anderen Ländern schon längst gibt: Beim so genannten Cell Broadcasting wird ähnlich wie bei einer SMS eine Textnachricht an Handy-Nutzer verschickt - und zwar an alle Empfänger, die sich zu dem Zeitpunkt in der betreffenden Funkzelle aufhalten.

Warnung übergeht auch den Lautlos-Modus

Im Fall einer Hochwasserkatastrophe hieße das: Alle Mobiltelefon-Nutzer, die sich in Funkzellen befinden, die in einem Gefahrengebiet liegen, würden eine Warnmeldung auf ihr Gerät geschickt bekommen. Begleitet würde die Nachricht von einem speziellen Warnton, und auch der Lautlos-Modus würde dabei übergangen. Solange die Warnung bestehen bleibt, werden auch Geräte, die sich neu einbuchen, benachrichtigt. Für das Cell Broadcasting ist keine App nötig.

Im August 2021 hatte das Bundeskabinett die Einführung von Cell Broadcasting beschlossen, im September verabschiedete der Bundestag das “Aufbauhilfe”-Gesetz, in dem eine Änderung des Telekommunikationsgesetzes enthalten ist, die wiederum die rechtlichen Voraussetzungen für die Nutzung von Cell Broadcasting in Deutschland schafft.

Provider müssen alle Handys in einer Funkzelle warnen

Die Bundesnetzagentur legte im Dezember als zuständige Behörde einen Entwurf für die technische Richtlinie für "DE Alert" vor, wie Cell Broadcasting (CB) in Deutschland heißen wird. Darin heißt es zum Beispiel, dass die Mobilfunk-Provider alle Geräte in einer Mobilfunkzelle benachrichtigen müssen, nicht nur die eigenen. Wer also zum Beispiel als O2-Kunde kein Netz hat, sich aber in Reichweite einer Funkzelle von sagen wir Vodafone befindet, würde die Warnung dann von Vodafone erhalten.

Außerdem müssen die CB-Nachrichten über alle Mobilfunknetze verschickt werden können, also sowohl via GSM als auch über LTE und 5G.

Cell Broadcasting soll in Deutschland noch 2022 startklar sein

Inzwischen haben gibt es auch sechs Stellungnahmen zu dem Entwurf, unter anderem von den Branchenverbänden Bitkom und VATM sowie den Providern 1&1 und Vodafone. Die Bundesnetzagentur bewertet die Stellungnahmen und lässt sie gegebenenfalls in den finalen Entwurf zur Richtlinie einfließen. Wann das so weit ist, ist noch unklar, ein Sprecher der Bundesnetzagentur sagte BR 24, das Cell-Broadcasting-System "soll zügig eingeführt werden".

Das ist auch nötig, denn bis zum 21. Juni 2022 muss auch in Deutschland sichergestellt sein, dass Mobilfunk-Anbieter den Endnutzern öffentliche Warnungen übermitteln können. So steht es im 2018 verabschiedeten Europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation. Mit der DE-Alert-Richtlinie kommt Deutschland dieser Verpflichtung nach.

Die frühere Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD war lange davon ausgegangen, dass dafür Warn-Apps wie Katwarn und Nina ausreichen. Die Nina-App haben mehr als zehn Millionen Nutzer installiert. Einerseits eine hohe Zahl, andererseits heißt das auch, dass etwa 70 Millionen Menschen in Deutschland die App nicht installiert haben.

Da aber fast alle Menschen über 14 Jahre in Deutschland ein Handy oder ein Smartphone haben, können mit dem Cell Broadcasting-System mehr Menschen in Gefahrenbereichen erreicht werden. Darüber hinaus verbreitet der Bund (Katastrophen-)Warnungen vor allem über Radio, Fernsehen, Sirenen und Apps.